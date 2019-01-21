貿易談判 再順利不過！川普預告 陸美將達協議

2019年01月21日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易關鍵破冰會議

新一輪陸美貿易談判敲定2月初在美國華府登場，美國總統川普19日表示，陸美貿易談判「非常順利」，相信雙方可達成協議，但否認媒體所指，美方考慮解除對陸進口商品徵收關稅。在陸方可望做出更多讓步下，川普為了替美國跨國企業在陸市場開道，2月貿易會談有極大機率能水到渠成。

川普在白宮告訴媒體，他有注意到近期關於美國可能撤銷對陸輸美貨品徵收關稅的「虛假報導」，他說，「如果我們（和陸方）達成協議，當然就不會祭出關稅制裁，要是雙方談不攏，我們就會繼續徵收關稅。」川普指出，陸美已經進行多次會議，「很可能會和大陸達成協議。磋商的進展再順利不過。」

著眼大陸市場 川普須讓步

川普的最新表態，和白宮經濟顧問庫德洛18日（上周五）稱，陸美貿易談判雖無突破性進展，但進行順利的談話前後呼應。

陸方負責新一輪貿易談判的副總理劉鶴，1月30日將啟程前往華府，與美國貿易代表萊海澤率領的美方代表團，展開2天貿易磋商。

去年12月1日，中國國家主席習近平與川普出席在阿根廷舉行的20國集團（G20）峰會晚宴上，就雙方貿易衝突達成偃旗息鼓90天的協議；之後美國副貿易代表格瑞斯一行6人前往北京，自1月7日起與陸方進行經貿問題副部長級磋商，原定2天的會議甚至延長半天，到9日才圓滿落幕，顯示雙方的誠意，以及這兩個最大經濟體解決貿易衝突的急迫性。

美國媒體日前報導，陸方在北京談判中，提出未來6年大規模採購美國商品的計畫，金額逾一兆美元，目標是在2024年之前，把美對陸貿易逆差歸零，而去年美陸貿易逆差高達3230億美元，寫下歷史新高。

對陸關稅制裁 拖累美經濟

在大陸已作出重大讓步下，美國在這回合的談判，必然在關稅上要有更多妥協，畢竟兩國都感受到，貿易戰升高影響所及，不但造成經濟下調趨勢，更恐怕殃及未來成長前景。以上周出爐的經濟數據為例，去年12月陸對美出口（以美元計價）比上年同期滑落4.4％，遠不如11月的3.9％、10月的14.3％年增率，而12月進口也滑落7.6％，美國對陸關稅制裁的殺傷力不在話下。

在美國這廂，川普最愛拿來說嘴的華爾街股市，也因貿易戰拖累經濟的負面效應，呈現暴起暴落，他急需鳴金收兵，以安撫躁動的金融市場。

而在上次北京會談中，聚焦陸對美農產品及能源採購，對挑起這場貿易戰爭的川普來說，他必須為包括汽車、能源在內的大型跨國企業鳴鑼開道，如果大陸廣大市場能更加開放，對這些美國業者而言至關重要。因此陸美在互相讓步的氛圍中止鬥，2月達成協議的機率將愈來愈高。

(中國時報)