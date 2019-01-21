陸美角力 重塑世界政經版圖！台灣「自費買扁鑽替老大往前衝」恐陷進退維谷困境

2019年01月21日 04:10 中國時報 孫昌國

凜冬將至？美國「女性大遊行」19日在華府登場，遊行結束後，巴士站被貼上了反川普的海報，整個海報模仿HBO權力遊戲凜冬將至（The Winter is coming）的風格，上面寫著「起訴不遠了」。（路透）

新聞透視北京和華盛頓正在重塑世界！陸美貿易戰已經重組了世界貿易的規則和產業鏈的重新排列組合，世界權力結構的版圖也將隨之變革。對台灣而言，可能需要更宏觀的角度來看待這場影響人類未來命運和兩岸關係的兩大強權的競爭，才不致如台北市長柯P所說的「自費買了扁鑽替老大往前衝」，結果發現老大心臟病爆發或身體不適而和敵人握手言和，自己反進退維谷那就悲劇了。

美施壓 陸不輕易攤牌

觀察的第一個層面是美國極限施壓和大陸擅長的持久戰之間的對決。陸美已經圍繞貿易戰開啟了好幾個回合的較量。目前為止，看似華盛頓步步緊逼，而北京不得不做出大幅度讓步。但實際情況和背後的考慮遠比表象複雜得多。

美國從關稅、貿易到要求大陸開放市場，尊重智慧財產權到調整大陸自身結構，伴隨著發動科技戰（中興和華為）和台灣牌（國防授權法、台灣旅行法、亞洲再保證倡議法案），到要求盟友扣押大陸最大民營企業華為的接班人孟晚舟，出招凌厲而且狠毒。有人戲言，如果美國以同樣的手法施於俄羅斯，美俄之間已經大打核戰爭了。

大陸之所以隱忍，在於知道攤牌的結果是兩敗俱傷，不利於2020年實現小康社會的目標。同樣的，善於利用外來壓力成為進一步改革開放的助力，同時繼續以擴大雙方經貿聯結的方式求穩定，便成為現階段北京的優先選項。

舊模式裂解 盤點戰果

觀察陸美關係的第二個面向在於舊模式的裂解和新模式還未建立。陸美經貿關係以往建立在美國向大陸購買巨量廉價商品，大陸同時購買美國國債的交換前提上。以往美國對於這種類似老闆和打工者的依存關係是滿意的，但新世紀以來，美國決策者尤其是川普總統發現這個模式行不通了。美國一手建立的全球化結構，不但無法達成「美國第一」，還為其他國家「佔美國便宜」提供了方便。

美國債台高築，全球產業鏈頂端如未來電信規格如5G、人工智慧、太空科技、半導體、生物科技都遭到了擁有近14億人口廣大市場的大陸強有力的挑戰。川普發動貿易戰後言明無法容忍中國製造2025的原因在此。貿易戰從開打到現在，除了雙方內部都有謀合的壓力和利益，更在盤點戰果，等待下一輪的博弈。

世界走向 由習川掌控

第三個可以觀察的層面在於川普和習近平都重塑了世界而且將極大決定世界的走向。川普為了挽美國經濟狂瀾於既倒（今年一月美國國債已經累計到了680兆美元，估計到了2022年支付國債的利息將超越國防預算），大幅度減稅刺激經濟但同時著手改變世界經貿體制，以往的盟友德日韓也成為施壓的對象。民粹風席捲西半球，極端右派興起。在美國、歐盟各國內都造成了社會難以彌合的裂痕。習近平對內的四個全面和對外推動的一帶一路和構建人類命運共同體的嘗試，不僅深刻的改變了大陸社會，也影響了西方的自我定位，更為一些原本對發展國家經濟幾近絕望的非洲和中南美洲，帶來模式的選擇和「雙贏的希望」。

陸美競合 不會真休兵

第四個觀察層面在看雙方的攻防。就算是雙方達成了休兵協議，不代表雙方的競合關係有任何本質的改變。對於美國而言，能夠打掉大陸增長的引擎，也即尋求雙邊貿易平衡同時破壞一帶一路的順利推行，便成為美國的必然選擇。並且隨著時間的推移，美國還將聯手盟友，對大陸有實力攻占國際市場的高科技產業和提供基礎設施的綜合能力，提出從理論到實際的反制。

國民兩黨 柯P提警訊

台灣剛好夾在兩大間動彈不得。執政黨似乎醉心於「去中」的進程而忽略了台灣經貿已經牢牢的被捆綁在高度融合的全球化協作體系上的現實。對於貿易戰對台灣企業和產業鏈傷害的估計嚴重不足，將貿易戰勝負的籌碼單一的壓在國內問題叢生的川普政府身上，更是在經貿和安全上不負責任的豪賭。因此，柯P的「警察說」和「扁鑽說」，當然比國民黨有志參選總統大位的候選人，對台灣整體經貿和安全利益關切更加負責。他提出的不要自費拿扁鑽往前衝，是給小英和國民兩黨的一個警訊！

(中國時報)