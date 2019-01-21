舉金門戰役為例 決心汰弱留強！任正非要華為員工準備過苦日子

2019年01月21日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美科技冷戰逐漸形成，已有多國開始圍堵大陸電訊巨頭華為，華為總裁任正非日前連發2封內部信，要員工有過苦日子的心理準備，強調未來華為唯有內部換代成功，才有可能活下來。

香港《經濟日報》報導，任正非18日連發兩封信件給內部員工，表示為了加強自我改革，將不惜放棄部分平庸員工，降下人力成本，一切向「作戰」靠攏。在其中一封信中他坦承，未來整個大形勢對華為來說並不樂觀，「5G不可能像4G一樣勢如破竹，它可能是東爆一個『地雷』，西爆一個『地雷』，如果不能成片性地爆炸，我們可要養活18萬員工，每年的工資、薪酬、股票分紅超過300億美金。如果沒有產生這麼多糧食，如何拿錢來分？」

雖然信中並未說明華為將大規模裁員，但任正非清楚表明，如果部分工作沒有達到相對價值，「就應該裁減和放棄一部分工作，讓其聚焦」。

任正非並以解放軍打輸「金門戰役」為例，「解放軍全軍覆沒，實際就是因為沒船了。第一批船開過去，登陸時遇到退潮，船擱淺在灘上，國民黨飛機把擱淺的船炸掉了，所以第二梯隊、第三梯隊就上不去，因此過河最重要的是船和橋。」任正非強調要確保留下來的人才夠專業，他說，「我們要過河，『船』和『橋』是最重要的，人力資源職位和幹部管理職位首先要苦練內功，強調專業性」。

任正非昨接受「央視面對面欄目」專訪時被問及「下一個倒下的會不會是華為」，任正非回應「一定」，他說華為前20年是積極進步的，但這10年卻是退步。 「人們有錢就開始惰怠了，派他去艱苦地方不願意去，艱苦工作也不願意幹」。不過，他也強調，「你做得好了以後，不會沒人買的，全世界把5G做得最好的是華為，全世界把微波做得最好的是華為」。

(中國時報)