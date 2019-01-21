全球第2大 華為將取代蘋果

2019年01月21日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

10年前，不會有人把蘋果與華為相提並論，但現在已有市場調研機構預估，華為將取代蘋果，成為全球手機第二大銷量霸主，雙方角力戰逐步升溫，在陸美科技戰背景下，更顯詭譎。

據全球市場調查研究機構TrendForce報告，2019年智慧型手機市場受陸美貿易戰影響，不確定因素增加，加上換機周期延長、創新程度降低等衝擊，導致市場需求遲滯。

以全球市占排名來看，預估今年全年三星將續坐冠軍寶座，華為將超越蘋果成為全球第二大手機品牌廠，而蘋果則將下滑至全球第3名；事實上，華為已在2018年第2季，首度單季超越蘋果出貨。

TrendForce認為，今年華為除了要守住大陸市場既有版圖外，更仰賴東歐、巴西、南美等新市場市占的擴大，TrendForce預估，華為生產總量有機會持續成長至2.25億支，市占達到16％，將正式取代蘋果，成為全球市占率第2名的智慧型手機品牌。

今年蘋果仍將持續面臨大陸高階市場銷售失利等問題，TrendForce預估蘋果的生產總數將比2018年衰退至1.89億支，市占率將從15％下滑至13％。若陸美貿易戰未獲改善，衰退恐再擴大。

(中國時報)