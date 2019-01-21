兩強交鋒 東南亞沒撈到好處

2019年01月21日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰開打，擔心受美國高關稅衝擊，許多外企考慮將生產基地遷離大陸，原本外界以為東南亞能從貿易戰中漁翁得利，迎接更多的訂單與投資熱潮，不過新加坡《聯合早報》指出，東南亞國家近期的貿易表現並無起色，顯示兩強的貿易戰並未讓高度依賴貿易的東南亞經濟受惠。

根據新加坡17日公布的數據顯示，去年12月的出口下滑，幅度是2年多來最大。印尼公布的最新出口數據也顯示，12月的出口增長率創下一年半來新低。

此外，菲律賓11月的出口也出乎意料下降，其中電子產品出貨更是2年來首次出現萎縮。

原本專家預期，陸美貿易戰開打，意味供應鏈必將調整，讓東南亞國家可以受惠，吸引廠商將生產基地從大陸轉移到東南亞，以避開懲罰性關稅，然而至今東南亞交出的貿易成績單顯示，該區經濟短期內遭受的痛苦大於受惠。

新加坡馬來亞銀行金英證券的研究報告顯示，東南亞區域貿易已經陷入低迷，出口前景很大程度上取決於陸美貿易談判的結果。

其中印尼將在4月舉行總統大選，反對黨候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）端出「大陸牌」，誓言若當選，將仿效美國總統川普，向大陸爭取更好的貿易條件。

大陸是印尼最大的貿易夥伴，受貿易戰拖累，衝擊印尼出口，去年印尼貿易逆差高達86億美元，創1975年有記錄以來的新高。

其實近年來，大陸崛起，東南亞與南亞的反對派對此大作文章，抨擊當權者在經貿方面過度依賴大陸。影響所及，斯里蘭卡、馬爾地夫、馬來西亞等親陸政權紛紛在大選中落敗。

(中國時報)