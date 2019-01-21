民進黨拚再起 先把政治黑手拿開
新聞透視民進黨九合一選舉大敗後高呼全面檢討，此次敗選最大的原因之一，就是民眾對綠執政後「黨政不分」、「紊亂文官體系」深惡痛絕，無論是過去的東廠或吳音寧事件，都只是冰山一角，民進黨要拚2020連任，首需將政治黑手從行政體系拿開。
吳音寧或口譯哥 冰山一角
此次「口譯哥」趙怡翔的人事案之所以受到社會關注，就在於趙要擔任的職務不同於過去的機要祕書，也非一般政務官職缺，而是常任外交官要爬10幾年才能坐上的位置。
儘管外交部強調政治組長只是對外名義上的「加銜」，並非常任文官的職缺，但無論頭銜是什麼，他所做的是過去常任文官的工作，也難怪會引起爭議。
政府部門所以要明確劃分政務官與常務文官，就是為了確保行政中立，讓重大且具有延續性的政策，即使政黨輪替也能持續運作，文官的升遷也有一套嚴密的考核制度，以避免政治力過度介入。
政務官下鄉輔選 堂而皇之
過去國民黨執政時期，政務官下鄉輔選就遭到綠委痛批「黨政不分」，現在不僅行政院長、總統府祕書長選舉期間公開站台輔選，就連剛當上交通部長的林佳龍，都堂而皇之的擔任民進黨立委補選中彰區輔選小組的召集人。
甫就任民進黨主席的卓榮泰甚至表示，將建立「黨政平台」，由總統、行政院長、民進黨立院黨團總召及民進黨主席「四位一體」組成，作為政策發想與檢討的機制。這已不只是「黨政不分」而是「黨政合一」。
就連文官體系也受到衝擊，之前的東廠事件，把原應中立的促轉會拿來當作打擊選舉競爭對象的部門，連文官都被迫成為政治打手。
有關係就沒關係 升遷如飛
官場升遷原應憑本事，但民進黨主政下，從中央到地方，無論是政務官還是文官，只要與民進黨關係打好，升遷就如坐直升機，相反的，只要和藍營沾上邊，就被打入冷宮，無論是吳音寧或是口譯哥，都只是冰山一角。
民進黨九合一選舉大敗，原因之一就在於民眾不滿民進黨將政治黑手伸入各部門角落，就連文官也不放過。民進黨要爭取2020年總統連任，首應先把這隻黑手拿開，讓行政部門不再淪為黨務的打手，並還給台灣文官體系一個不受政治干擾的空間。
(中國時報)
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