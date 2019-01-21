不必到立法院備詢 又可指揮部長！操偶師「有權無責」 國民黨點名3大政委
政務委員林萬億。（本報資料照片）
政務委員羅秉成。（中央社）
蘇內閣部會首長更換幅度不大，行政院政務委員全部留任，藍委昨指出，蔡政府的政委相較歷代，堪稱權力最大的政委，不必到立法院委員會備詢，又可指揮部長，形同有權無責的「大政委時代」。藍委點名張景森、林萬億及羅秉成等3大政委，把部會首長當人偶，他們才是「操偶師」。
蔡政府在2016年5月20日主政之初，即有心強化政委角色，當時有所謂英全政府進入「大政委時代」說法。但是國民黨立委費鴻泰說，民進黨執政快3年，可看出這些政務委員把部會首長給架空，主導政策，可謂有權無責。據了解，部分綠委對3政委也有怨言。
對於政務委員將依功能與專長，「客製化」協調中央與地方建設事宜，費鴻泰認為，這就是破壞體制，政務委員是協調部會，不是協調地方縣市，而且當初設立政委是有責任分工的，變成地區分工已完全不符當初設立原則，「政委憑什麼去協調地方事務？」費鴻泰指出，立法院審查年金改革時他最有感，相關部會到立院備詢，一個中央政府的政策，各部會首長答詢內容竟然可以「兜不攏」，一問三不知，因為決策權都在背後主導的林萬億手上，這些部會首長只是奉命行事，真正主導且該負責的人卻躲在幕後，不必接受民意監督。
國民黨團書記長曾銘宗也指出，前瞻計畫從決策、分配到核定，都由張景森一人主導，相關部會到立院備詢也是一問三不知；而羅秉成一手主導懲戒假新聞的相關修法。
曾銘宗認為，這些政務委員出手的時機，看起來都是要主導「政治性」的政策，反倒是拚經濟拿不出什麼對策來。
曾銘宗表示，這種「大政委」的體制，可能會造成「政委出的問題，卻讓部會去收爛攤子」，給政委如此大權力的行政院長，就必須要負全部責任。他也擔心，政院不尊重部會專業，反而透過政委去制衡部會，權責不清，也可能造成政策混亂、政院內部爭權的狀況發生。
(中國時報)
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