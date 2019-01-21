為地方客製化 建設會報認議題不認人

2019年01月21日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

行政院長蘇貞昌上周指示成立「中央地方建設協調會報」，由副院長陳其邁協調，並由9位政委認養22縣市。不過據了解，建設會報將採任務導向，「認議題而非認人」。政院發言人Kolas Yotaka表示，陳其邁尚須向蘇貞昌提出報告，最快今天公布相關做法。

陳其邁昨是入閣後第一次回高雄，參與高雄橋頭事件40周年專書發表會。被問及中央地方建設會報能否解決高雄輕軌二階爭議，他說，最重要的是讓中央與地方有一個窗口，讓地方與中央施政或建設能順利推動，更重要的是「接地氣」，強調建設會報的窗口與分工都完成，本周將向社會大眾說明。

媒體也追問，高雄市長韓國瑜希望陳其邁在中央能多為高雄爭取經費，陳則回應，這是他的責任，也一定會讓行政院與高雄市府無縫接軌。

蘇貞昌上周一就任後召開臨時院會，除了要求各部會盤點民怨，也要求陳其邁研擬成立「中央地方建設協調會報」，讓六都首長可透過政委主持的協調會報，整合資源與預算。

據了解，雖然建設協調會報是蘇貞昌的「新指令」，但中央與地方政府現有溝通的機制不會改變，包含六都首長參與行政院院會、各縣市循過去機制爭取中央的競爭型計畫、施政規劃或建設需求，這些都不會關閉，只是讓地方政府再「多一扇窗」。

過去直轄市長雖然可參與行政院院會，但院會時間有限，首長們很難暢所欲言，建設協調會報則是多一個平台，可以把特地業務討論清楚。

至於具體作法，行政官員表示，協調會報未來將由地方拋出議題，若有需要跨部會協調業務，將由相關部會及「督導該部會的政委」來溝通，屬於「客製化、認議題不是認人」的會報形式。

(中國時報)