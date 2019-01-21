政務官權利義務 試委籲快立法

2019年01月21日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

政務官深入參與黨務引發批評，由於2020年總統和立委選舉即將登場，考試院日前召開院會，與會試委呼籲朝野儘速推動「政務三法」中尚未完成的兩法，讓政務官能謹守行政中立，也讓權利義務法制化。

銓敘部曾推動「政務三法」，但僅有《政務人員退職撫卹條例》在年改期間經立法院三讀通過並經總統公布外，《政務人員法》草案與《政務人員俸給條例》草案都尚未立法。

九合一選舉期間，前閣揆賴清德、總統府祕書長陳菊、駐日代表謝長廷皆頻頻有輔選行程。

民進黨甚至為立委補選成立輔選小組及助選團，北北區由桃園市長鄭文燦擔任召集人；中彰區由交通部長林佳龍擔任召集人；台南區召集人為市長黃偉哲，再度引發政務官「黨政不分」的疑慮。

日前在考試院院會，試委謝秀能指出，政府對政務人員的規範寥寥無幾，包括政務官在內的各種人員與權利義務，均應界定與釐清，特別是政務人員，其權利義務的法制化 ，有其急迫性。

謝秀能說，「政務三法」是建構政務人員人事法制體系的重要法案，距離本屆考試委員任期已剩不到2年，呼籲儘速讓另外兩個法案完成三讀。

試委蔡良文表示，《政務人員法》涉及行政中立問題，條文大多參照行政中立法規範研定，可作為政務人員在大選時的行為參考依據。

至於《政務人員俸給條例》則是明訂政務官的待遇，將政務官分為6級，規定各機關不得另行自定俸給項目及數額，未經權責機關核准的支給，審計機關應不准核銷並予追繳。

與會多位試委認為，面對接下來的總統和立委選舉，政務官的助選行為和權利義務確有規範的必要，呼籲朝野放下成見，儘速推動讓政務人員法及俸給條例三讀過關。

(中國時報)