政務官權利義務 試委籲快立法
政務官深入參與黨務引發批評，由於2020年總統和立委選舉即將登場，考試院日前召開院會，與會試委呼籲朝野儘速推動「政務三法」中尚未完成的兩法，讓政務官能謹守行政中立，也讓權利義務法制化。
銓敘部曾推動「政務三法」，但僅有《政務人員退職撫卹條例》在年改期間經立法院三讀通過並經總統公布外，《政務人員法》草案與《政務人員俸給條例》草案都尚未立法。
九合一選舉期間，前閣揆賴清德、總統府祕書長陳菊、駐日代表謝長廷皆頻頻有輔選行程。
民進黨甚至為立委補選成立輔選小組及助選團，北北區由桃園市長鄭文燦擔任召集人；中彰區由交通部長林佳龍擔任召集人；台南區召集人為市長黃偉哲，再度引發政務官「黨政不分」的疑慮。
日前在考試院院會，試委謝秀能指出，政府對政務人員的規範寥寥無幾，包括政務官在內的各種人員與權利義務，均應界定與釐清，特別是政務人員，其權利義務的法制化 ，有其急迫性。
謝秀能說，「政務三法」是建構政務人員人事法制體系的重要法案，距離本屆考試委員任期已剩不到2年，呼籲儘速讓另外兩個法案完成三讀。
試委蔡良文表示，《政務人員法》涉及行政中立問題，條文大多參照行政中立法規範研定，可作為政務人員在大選時的行為參考依據。
至於《政務人員俸給條例》則是明訂政務官的待遇，將政務官分為6級，規定各機關不得另行自定俸給項目及數額，未經權責機關核准的支給，審計機關應不准核銷並予追繳。
與會多位試委認為，面對接下來的總統和立委選舉，政務官的助選行為和權利義務確有規範的必要，呼籲朝野放下成見，儘速推動讓政務人員法及俸給條例三讀過關。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。