綠委提案恢復年資補償金
年金改革去年7月1日上路後，僅給予公務人員的「年資補償金」一年過渡期，引發退休族群不滿；雖然藍委去年曾提案修法刪除相關條款，但因綠委反對，法案當時並未處理。值得注意的是，綠委林岱樺在去年底也提案恢復補償金，並獲部分藍綠立委連署。林岱樺直言，政府不需要跟公務員「斤斤計較」。
不過「中華民國全國公務人員協會」在臉書上呼籲，「不要上當！不要受騙！退休軍公教人員要的是全面恢復107年7月1日前之退休權益，絕非只恢復退休補償金之小利！」
林岱樺提案說明指出，去年《公務人員退休資遣撫卹法》上路後，僅給予一年過渡期，若是在今年7月1日之後退休的公務員，就無法領取補償金，等於鼓勵公務員趕在6月30日退休，不然就會是「變相懲法」。
法案說明指出，同年的軍人年金改革修法中，仍發放一次補償金，導致補償金制度在「軍、公、教」皆不同標準，背離推定年金改革的基本精神與公平原則，因此刪除一年過渡期的規定。
林岱樺受訪時說，年改過後雖然有退休潮，但也有很多仍留在崗位上的優秀公務員，最近有不少公務員向她陳情取消補償金的措施，「有意願在職場上奉獻的，為何不給他們鼓勵支持？」
林岱樺直言，補償金約30萬元左右，若有可退休公務員在去年6月30日前還不退休，「為國家為人民，其實都超過30萬的價值」；因為每個公務員年資、退休時間都不同，政府重新發放補償金，應不至於造成「擠兌風潮」，
由於去年司法法制委員會審查時，不少綠委公開反對恢復補償金，外界預料林岱樺的提案恐掀起黨團內的意見爭論。她則說，政策沒辦法百分之百到位，她試想讓大家聽到公務員的聲音，強調會再多一些溝通。
(中國時報)
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