高雄崛起 林濁水稱韓厲害了

2019年01月21日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

多次在臉書批評高雄市長韓國瑜的民進黨大老林濁水，在韓國瑜協助將農產品銷大陸後，昨天在臉書肯定韓國瑜「厲害了，高雄崛起了，加油了。」

韓國瑜笑回「感謝讚譽，不敢當！我努力還不夠」，這只是開春第一炮，未來希望將高雄農漁特產、工業產品，都能順利找到好通路。

林濁水選前選後多次批評韓國瑜，對此韓國瑜曾回應「我一直在渴望林濁水對我讚美一句話就好，我還要繼續等待。」

綠營批韓悍將 Po文肯定

韓國瑜近期積極為農漁產品找通路，日前大陸福建平潭有企業家聯誼會向農漁民採購55個貨櫃、約2200萬元農漁產品，19日首批2000多萬元農漁產採購從高雄港直送平潭。

林濁水昨天凌晨在臉書發文表示，韓國瑜大大宣傳，貨終於出去了，一賣到大陸就2000多萬。

他說，高雄農業產值1年約180億元，這次出的貨雖然有些來自外縣市，但是一出去就銷掉了值高雄的0.11％，更占了高雄農工產值2.1兆的0.009％，「厲害了，高雄崛起了，加油了。」

照顧農漁勞工 會更努力

韓國瑜昨日得知被林濁水誇讚，他說，「感謝讚譽，不敢當！我努力還不夠」，昨日銷出去的貨占高雄市農業生產值0.11％，未來努力的空間還很巨大，一定要好好照顧勞工、農民、漁民，相信這三種最基層弱勢的工作夥伴生活得好，全台灣的人民也會過得好。

對於這段貼文，網友看法呈現兩極，有的認為林濁水在肯定韓國瑜，也有人認為，這是在「ㄉㄧㄤ」韓國瑜，而且是「酸度破表」。

(中國時報)