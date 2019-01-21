聽到少女想有個家 韓國瑜哭了

2019年01月21日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜19日夜宿大寮永安兒童之家，小朋友送上親手繪製謝卡，畫上愛情摩天輪、Q版「禿頭市長拔拔」，令他看了相當感動，聽聞1位少女說「最大心願是想要有個家」，韓國瑜心疼不已，忍不住又落下男兒淚，展現鐵漢柔情一面。

提到與院童如何互動，韓國瑜說，跟他們聊天、猜謎語，也問了3個問題「最快樂的是什麼」、「最想要是什麼」、「最難忘的事情」，藉此暸解他們在育幼院住、食、教育、生活等現況如何。隔日早上則享用小朋友為他準備的手沖咖啡、麵包等早餐。

他分享1位17歲少女在育幼院住了10年，她真情吐露說「最想要有個家」，令他無限感慨。他說，雖然院童在沒有爸媽的陪伴下長大，但永安兒童之家老師照顧得很好，他們並不孤單，也歡迎隨時寫信給市長，他會親自閱讀回覆。

韓國瑜與市政團隊，送上紅包、文具、書包等禮品，小朋友也回饋送上親手製作的賀卡。韓國瑜看了為之感動，他說，有小女生畫愛情摩天輪，可能是看到他提倡的愛情產業鏈，他開玩笑對女孩說「想要愛情，麻煩再等幾年」。

韓國瑜說，夜宿目的代表市府重視每個不同層級的個體，希望相關社福單位一定要好好用心，對待高市所有需要被關懷的孩子、弱勢族群，也期待善心人士多多關注社會角落弱勢朋友。

永安兒童之家董事長陳廖梅芳說，韓國瑜為人親切相當重視小朋友，他聽聞小朋友說想要有個家，也忍不住落下淚來。院裡的小朋友都相當自立，院方設有美容、美髮教室及烘焙教室培養一技之長，將來可與社會接軌。

(中國時報)