神救援還是豬隊友 選民自知
新聞透視 國民黨主席吳敦義自爆韓國瑜選舉時的空、陸軍皆是他安排，儼然以韓流推手自居，但這番話，令聞言者錯愕不已，因為不過就在幾個月前，當時的韓主委向吳主席要不到1碗「滷肉飯」，更別忘了，吳的「母豬說」，一度重創韓的聲勢。韓流，誰有功，民眾心如明鏡，太急切攬功，只會適得其反。
吳敦義原請楊秋興出馬選高雄市長，在楊秋興薦舉下，韓國瑜得以出線角逐市長寶座。回顧當時，韓隻身南下接任高雄市黨部主委，向黨中央「要碗滷肉飯」都要不到，猛喊話要討黨資源，但吳主席雙手一攤，沒有就是沒有，一副無能為力。
韓國瑜要錢沒錢，要人沒人，窮得快被鬼捉去，只好當省則省，喊出一瓶礦泉水打選戰，憑藉自身魅力及永不妥協精神勤跑基層，加上王金平結合農會系統，在三山造勢闖出名堂、拚出成績。相較於如今吳敦義自吹自擂是助攻王，王金平無需自己邀功，大眾自然認同他是陸軍總司令。
韓流發威後，韓國瑜頓時成了人氣王，全台趴趴走輔選，韓總比吳主席還給力；未料，選情白熱化之際，吳敦義又爆「母豬說」，幸好韓國瑜有guts公開嗆聲「寧可乾乾淨淨的輸，也不要骯髒的贏得選舉」，為了「理」字直言，不怕得罪「太陽」，最後化危機為轉機，成功扳回一城。
韓國瑜的個性「人人好」，吳主席的「知遇之恩」點滴在心頭，如今成為高雄市長，專心市政拚經濟，才是對高雄市民乃至藍營最好的路，至於誰居功厥偉，不是先講先贏的是非題，而是眾志成城的申論題。
眼見2020將近，藍軍麻將桌上，人人想胡牌。不論是近日頻合體的王金平，抑或被指朱立倫人馬的李四川入小內閣，大家都想擁抱韓流。提醒吳主席，事後諸葛倒是容易，但能否說服民心還有著瞧，浮雲未必能蔽日，路遙也許知馬力。
(中國時報)
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