韓空軍強 吳敦義自誇我安排的

2019年01月21日 04:10 中國時報 楊漢聲 、 柯宗緯 、 許家寧 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

高市長韓國瑜掀起政壇「空戰」，從蔡英文總統到各部會首長，人人搶著當網紅。國民黨主席吳敦義也決定跟進，是否會向韓國瑜請教，他20日表示，韓國瑜競選團隊的「空軍」就是他派去的，韓國瑜機智過人，但之前沒待過高雄，潘恒旭就是他安排去幫韓的。潘恒旭昨證實此事並直誇吳是藍軍「戰神」，韓昨也感謝吳敦義相助。

在台東茶會，媒體問韓國瑜網路空戰做的極佳，是否會跟韓請教。吳敦義笑著說，外界可能不太了解，韓的空軍就是他安排的；韓國瑜過去沒1天待過高雄，雖然他有他的機智，無論「空軍」或「陸軍」，沒有安排是不行的，如潘恒旭就是他安排過去的。但他也讚揚韓國瑜靠著過人機智、努力和庶民語言，成功打動高雄人的心，這是韓成功最大的本錢。

潘恒旭說，2017年他協助吳敦義選黨主席，520開票當晚討論隔天拜見行程，他打電話給韓國瑜，隔日吳、韓兩人會面，吳敦義稱得上是他與韓國瑜之間的媒人。韓國瑜昨回應媒體說，「黨主席對我幫忙很感謝，非常感謝、心存感謝。」

另外，國民黨為力爭2020立院席次，近期開始盤點各區立委人選，國民黨組發會主委李哲華昨指出，上周五開始盤點各區人選，今日開始約詢地方黨部主委討論提名期程，預計農曆年前盤點完成，農曆年後送中常會通過公告立委提名期程。

對於外界頻傳國民黨已在研擬採取美式初選方式來決定總統提名人，在各地舉辦辯論會，拉抬氣勢。李哲華則澄清，完全沒有這樣的事，黨中央沒有在規畫這種初選模式，近期組發會全心投入6席立委補選以及接下來立委提名的問題，根本不可能做這種規畫。

(中國時報)