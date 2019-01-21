陳景峻怨柯 未回饋幫民進黨

2019年01月21日 04:10 中國時報 李依璇 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市立委補選「藍綠白」激戰，去年九合一選前不顧民進黨黨紀處分，堅持「挺柯」的前北市副市長陳景峻，20日晚間現身黨內候選人何志偉造勢大會，情緒激動、痛心指出，2014年綠營傾全力替柯文哲輔選，原本他希望「白色力量」在這次立委補選不要提名，算是「回饋幫忙」，沒想到事與願違。

由於陳景峻昔日挺柯，不但將自己定位是「白綠橋梁」，即便擁有民進黨籍，去年選前仍為柯輔選，甚至在選前之夜演講時，直接呼籲市民，若不想讓國民黨班師回朝，就要團結一致挺柯；選後，他堅持離開北市府，雖對外說是累了想休息，但也傳出柯文哲並未慰留他，雙方關係似乎不如最初緊密。

就在昨晚何志偉造勢晚會上，陳景峻親自到場替何站台，形同不挺柯家軍所推派的候選人陳思宇，陳還在致詞時，暗批柯文哲對民進黨沒有回饋。

陳景峻一上台就情緒激動地說，柯文哲應該想想總統、民進黨對他多好，2014年選舉民進黨傾力為他輔選，這次立委補選應該「回饋幫忙」，所以，他原本希望白綠能夠合作，也一直很努力在「喬」，希望白色力量不要真的提名候選人，沒想到事與願違，無論他如何左顧右盼，都沒辦法看到這個結局。

陳景峻直言，如果白色拿一點、綠色拿一點，大家都不能當選，所以只好跳出來支持何志偉。

(中國時報)