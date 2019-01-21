總統初選機制 最快下月底定案

2019年01月21日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

2020年總統大選即將登場，民進黨主席卓榮泰昨天表示，2020年總統大選，黨內如果有兩人以上參選，將會循往例舉行初選，希望黨內初選機制能夠提前部署，在今年2月底、3月初左右定案，但確實時間仍待中常會討論。

辯論後進行民調與投票，卓榮泰昨晚出席黨內台北市立委補選候選人何志偉的造勢晚會時表示，民進黨總統初選機制行之有年，無論初選提名、政見發表，其他政黨要學習民進黨做同樣的事，一點都不覺得稀奇。

他說，今年的立委補選結束後，民進黨將展開黨內總統、立法委員改選提名。「我們會以公平公正的方式，讓所有有意願的同志一起參與，也會在過程中，讓候選人的想法、政見讓台灣人民清楚瞭解」。

卓榮泰表示，根據民進黨的總統大選提名機制，如果只有一人想參選，會以徵召的形式辦理；若有兩人以上參選，按照往例，都會舉辦初選。

對於初選舉辦的方式，他說，這次黨主席補選有舉辦電視政見發表會，總統初選理應也要舉辦，要怎麼辦？是否要舉行辯論？目前黨內尚未討論，但一定會依照公平、公正、公開的原則來辦理。

至於黨內初選機制和時程，他說，仍待中常會討論，但他認為今年2月底、3月初左右應該是一個要做決定的時間點，希望能提前完成部署，等3月16日立委補選告一段落，就可展開初選作業。

(中國時報)