被指卡離岸風電 王惠美怒轟中央

2019年01月21日 04:10 中國時報 謝瓊雲 、 鐘武達 、 吳敏菁 ／專訪 ／專訪

彰化縣政府模擬海上離岸風電。（彰化縣政府提供）

彰化縣外海風場被視為開發風力發電的絕佳地點，吸引全球風電開發商聚集，因彰化縣政府遲未發出複審同意函，「卡關」之說不脛而走，開發商甚至向政府下通牒；對此，新科縣長王惠美在接受《旺旺中時媒體集團》專訪時，忍不住拍桌、提高聲量反問，「我王惠美何時變這麼偉大？」暗批經濟部沒擔當、慷地方之慨，還想把責任推給地方。

需審慎評估 不能莽撞

王惠美強調，不反對發展綠能，但彰化風電開發涉及漁業、港口航運、觀光休憩、文化資產、生態保護與國土保安等，需審慎評估、周延規畫；執政要以對全民最大福祉為考量，不能只為非核家園就莽撞去做。

前縣長魏明谷任內，彰縣府全力配合中央主導的能源政策，包括中鋼、沃旭、CIP哥本哈根基礎建設基金與海龍等4家開發商，預計總投資金額上兆元；但業者向能源局申請電業籌設許可證時，須檢附地方政府同意文件，能源局去年底、今年初2度發函彰縣府，皆未獲複審同意書回函。沃旭甚至向政府下通牒，後續視費率結果、政治風險等可能重新調整合約。

未顧慮漁民 回饋不公

王惠美指出，電價躉購費率5.8元或5.1元、是否核准許可，都屬中央權責，她無權置喙、表態；且去年9月縣府就給過同意函，她就任後與局處長檢視所有申請文件流程，並未要求地方再同意。實際上公文去年12月24日就收到，魏明谷大可趕卸任前簽署回覆，不必留給她，為何魏自己也不簽？

王惠美說，絕大多數風場都在彰化外海，中央年收6億元場地費，魏明谷任內發文要中央撥一半給彰化運用，還不是遭駁回拒絕！

而且開發流程明訂需區漁會同意，最後僅憑農委會要求漁業署代發同意書就算數，也沒顧慮到漁民，現在又說需要問過彰縣府，雙重標準未免太離譜。

王惠美表示，以去年5.8元的費率，換算地方政府1年回饋金才1億多元，而2萬多個就業機會主要集中在台中港，彰化才500多個，說要建觀光漁港遊憩碼頭，經費需要34億元、中央也只願補助4億多元；某家廠商合作備忘錄承諾要回饋34座遊戲設施，造價也沒註明。

無明確方案 不再陪玩

王惠美強調，美國離岸風電上百億的投資收益，1度電價格僅2塊多，廠商也照樣簽約在做；目前僅核准建照權限在地方，其餘決策權關鍵都在中央。

在看不見利多，漁民生計、白海豚等生態保育也未見具體明確方案前，王惠美的態度堅決，要讓中央自己全權主導，不願再被牽扯、蹚混水。

(中國時報)