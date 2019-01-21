剛柔並濟女漢子 踏實謹慎

2019年01月21日 04:10 中國時報 吳敏菁

王惠美以踏實、不畏壓力、低調慎言，從政24年走出自己的風格，從縣議員、鎮長、立委一路到縣長，知名度夠高，但不搶鋒頭，也讓她保持幾許神祕，在共事團隊眼中，她既溫柔、開朗，也是個性堅毅、一旦決定就會貫徹到底的「女漢子」。

王惠美原是老師，結婚2年後，當鹿港鎮長的父親王福入任內去世，她挺著大肚子，決心傳承爸爸的政治生命，開始了從政之路。

王惠美讓人印象深刻的是，不管千夫所指，但凡下定決心，就會扛下、完成，拆除舊鹿港溪違建戶、修復桂花巷藝術村，把原是老人會館鹿港公會堂整建為藝文中心，曾被叫罵2年「妳趕老人」，但堅持的結果，繳出亮眼的成績單。

如今面對更龐雜、繁複的縣務，王惠美每天只睡4小時，早上6點多就到縣府辦公，以身作則，「不打馬虎眼」立下威信。但嚴肅的她也有輕鬆的一面，分享喝「煲鴨湯」養生，維持過人精神和體力。

才上任，全國矚目的離岸風電躉購費率爭議就捲起千堆雪，把她推上風口浪尖。王惠美堅持，既是中央決策，又豈能把攤子丟地方；而無窮請託沓來，她也不怕得罪人，杜絕關說，「和而不同」也是她的性格寫照。王惠美從政耿直，但談起家庭，瞬間柔和，沒時間多陪陪家人，她覺得愧歉，偶而提起先生兒女支持的手，溢於言表的真情，教人感受她柔暖的一面。

「我不說、不許諾沒把握、不清楚的事」，王惠美的政治路未經挫敗，依然戰戰兢兢，她是國民黨受期待的中生代，務實的她對未來沒多想，「只想把握當下」，要做好交通規畫、整頓財政、帶動產業等要務，「縣政千頭萬緒，我的挑戰才要開始！」

(中國時報)