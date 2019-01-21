南北雙軸捷運 提升主體性

2019年01月21日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 鐘武達 、 謝瓊雲 ／專訪 ／專訪

捷運到彰化、南彰也有捷運，是彰化縣長王惠美最重要的政見，已積極起步，捷運到彰化延伸和美、鹿港的可行性評估，1月底將開標，緊接著縣府也會自籌款項辦理南彰捷運的可行性評估。王惠美強調，透過捷運路網，建構彰化的主體性，帶動中彰投區域治理。

王惠美指出，彰化高鐵、台鐵都集中彰化東半部，東、西向欠缺銜接，因此提出「一軸一環雙樞紐」，就是善用烏日高鐵離北彰化很近，田中高鐵在南彰，所形成雙軸的優勢。

「捷運到彰化若沒深入城鎮，只是擦邊球，方便把人輸出而已！」王惠美說，立委期間就提出建議，鹿港是觀光城市，和美人口集中，捷運延伸才有實質意義；可行性研究評估，中央補助400萬元到位，縣府也自籌400萬元，月底就會開標了。

南彰捷運路廊從員林、埔心、溪湖到二林，王惠美指出，這個規畫是委請專業團隊進行通盤考量，除銜接東西向交通，更重要是二林中科、二林精密機械園區近千公頃工業土地，要吸引投資、人才，便捷交通不可或缺。

怎麼支撐南彰捷運的營運規模？王惠美提出，員林市是台鐵大站，有了捷運路廊的銜接，無論從彰化或雲林進入二林等城鎮就便捷了，可帶動南彰沿線城鎮興起。王惠美也指出，中央前瞻計畫把4000多億經費放在軌道工程，當時執政黨是「先射箭再畫靶」，彰化當然要爭取中央預算。

王惠美表示，捷運到彰化延伸到和美、鹿港約18公里，捷運到南彰約24公里，簡易輕軌造價每公里8億元，高架約9到11億元，若採高架化，路廊下空間也可運用，將針對適用載具、路廊、電路配置等評估，提出可行方案。

(中國時報)