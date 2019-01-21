減1成行政支出 營養午餐免費吃

2019年01月21日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／專訪 ／專訪

彰化縣財政拮据，王惠美上任後盯緊財政赤字，力圖開源節流，原有的社會福利政策是否因此受影響縮水？她強調，免費營養午餐繼續吃、不排富，還要再增加每周1天的有機食材供應，兌現選前承諾。

王惠美說，彰化縣是農業大縣，在地生產的食材給在地使用，可以大幅節省中間運費開銷，未來將推動有機產區，已請社會處、農業處進行盤點，以既有的社會福利為產業加值，提供市場、鼓勵青農投入有機食材生產。

未來在地農民生產的季節時令蔬果，直接供應給廠商、廚媽使用，在不增加費用的範圍內，就能讓孩子吃好一點，未來也將逐步推動校園每5天有1天吃有機午餐，農民種的菜，就是要給自己兒子、孫子食用，藉此慢慢改變噴灑農藥的栽培方法。

王惠美也忍不住感嘆，社福支票是一開出去就很難回頭，彰化縣舉債已高達409億元，要她借錢來發，實在做不到，除要求各局處通盤檢討，減省1/10行政開銷，更要求全力強化行政效率，不讓廠商為了蓋工廠，申辦證照卻得等上一年半載。

王惠美坦言，今年度的孝順三六九重陽敬老金，前任團隊並未編足，顯然財政負擔太大；因此決定降回原始的敬老禮金、設排富條款，1年將可省4億元經費。

(中國時報)