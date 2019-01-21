農地違建工廠 盼訂10年落日條款

2019年01月21日 04:10 中國時報 鐘武達 、 謝瓊雲 、 吳敏菁 ／專訪 ／專訪

農地違建工廠與汙染是彰化縣存在的棘手課題，新科縣長王惠美表示，台灣產業五缺問題嚴重，現有違建工廠在環保與工安確保下，政府應該給予喘息的時間，協助轉型、升級與永續發展，設法把5大交流道特定區解編活化；至於新違建，當然不容許！

王惠美說，缺乏工業用地，是農地違建工廠難以處理的原因，彰化地區有和美、快官、彰化、員林及北斗等5個高速公路交流道特定區，都被綁住、限制發展，特定區的土地解編可解決缺地問題，讓產業有新出路。

以鹿港「水五金專區」為例，中央政府有個田園生產聚落的規畫案，至少先將特定農業區轉換為一般農業區，而彰化縣只須達到2公頃就能申請轉換，如欣大園藝成功轉型就是全台首例，很多農地重新畫設，只要有變通的彈性，可為現有問題解套。

針對「違章工廠」現象，王惠美說，臨登的精髓在於，納管總是比黑數好。她希望中央政府修法寬延5至10年，訂出10年落日條款，先給予喘息空間；先一邊把用地開發出來，同時也給產業時間拚轉型、升級與永續，政府繼續有稅收，產業也能累積足夠的採購工業用地資金。

(中國時報)