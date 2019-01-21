贏回2020 國民黨要深耕基層

2019年01月21日 04:10 中國時報 鐘武達 ／專訪 ／專訪

彰化縣是6都之外國民黨最大的執政縣，包括兩岸政策及2020總統大選誰出線參選，王惠美的態度被視為具有相當的影響力，但她強調，會選擇對縣民最有利的才做，至於總統是由誰來選，她尊重黨機制產生的候選人 。

2018九合一大選後，國民黨積極邀集各縣市首長討論兩岸政策，拚經濟、讓全民過好日子已是共識，黨主席吳敦義也將率黨籍縣市長登陸，邀請城市互訪、論壇交流，及農特產品的銷售。

王惠美表示，要邀對岸到彰化，先要知道「讓人家看什麼？」，目前會先專心縣政，把彰化的特色做個整理，再去做更多的交往。黨主席吳敦義要帶隊到大陸造訪交流，王惠美說，到時候會再做評估，選擇對彰化鄉親最有利的時機點前往。

2020總統選舉將會支持誰參選？王惠美自謙表示，「我人微言輕，不敢對總統提名作業有意見」、「我雖是本土派，但絕對尊重黨機制產生的候選人」。

國民黨想要贏回執政權，她建議，黨中央要深耕基層、傾聽民意，因為現在的民意會很快擴張與沸騰；更重要的是「國民黨沒有分裂的本錢，一定要團結」。

(中國時報)