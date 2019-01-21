巾幗英雄坐鎮 國軍女力崛起

2019年01月21日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

政戰主任陳育琳少將。（呂昭隆攝）

國軍軍團級作戰部隊「主官管」首度出現兩組男女搭擋，分別是六軍團指揮官黃金財中將與政戰主任陳育琳少將，以及馬防部指揮官章元勳中將與政戰主任辜麗都少將，這是國軍作戰單位，第一次同時有兩位女將軍擔任軍團級部隊政戰主任要職，堪稱「巾幗不讓鬚眉」的最佳寫照。

辜麗都 罕見未婚將領

這兩組軍團級主官管的男女混搭，其中，辜麗都是馬防部第二位女少將。辜麗都未婚，她的男友是防空部副指揮官陳水成少將，綽號叫水哥，兩人感情穩定。軍方官員說，如果他們決定步入紅毯，將是軍中首度出現「將軍娶將軍」的世紀婚禮，更是建軍史上唯一一對將官配，男女都是現役將領。

事實上，辜麗都本來已到上校服役年限，必須退役，由於軍改，軍方為留住中高階幹部，校級軍官最大服役年限得延長兩年，辜麗都因而延役，有機會晉升少將。

此外，國軍早年有不成文規定，想升將官，一定要結婚，未曾見過將官單身，對軍人言，結婚與家庭代表個性穩定；如是未婚，不會列入考慮人選，不可能升將官。軍方官員說，隨著時代改變，連總統都是未婚女性，軍中早已無此內規；因此，辜麗都升少將，成為軍中少見的單身未婚將領。

陳育琳 戍守馬祖前線

提得一提的是，馬防部指揮官章元勳是今年元旦升中將，辜麗都也是元旦升少將，兩人同時晉階將官也是巧合。

至於另一組軍團級的主官管男女搭擋，黃金財與陳育琳均到任未久。六軍團是首都衛戊部隊，是陸軍最重要也最有戰力的作戰部隊。陳育琳曾擔任馬防部政戰主任，這是第二次擔任軍團級主管，而且是在六軍團，對女性官兵言，相當具指標性。

陳育琳之前在政戰局文教處擔任處長，這個職位，另一位女少將池玉蘭也做過，但陳現在更上層樓，到六軍團擔任政戰主任，已成了女性官兵的開路先鋒，今後的每個職位，都將是女性將領的首例，陳育琳能走多遠，能不能成為國軍第一位女性中將，得看實力與機運了。

(中國時報)