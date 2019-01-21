作戰兵科晉升女將軍 路迢迢
國軍女性官兵人數已超過2萬餘員，占國軍總人數13.5％，若依國軍將官員額近300人合理比例分配，至少得有30位女將軍，甚至可以出1位女上將，唯國軍僅有3位女少將，佔所有將官比例僅1％，而建軍迄今，從未出過女中將或上將。
軍方官員說，女性官兵大量從軍是近10多年，且多是招募的士官或士兵，三軍官校雖已開放招收女性，但女性軍官在軍中歷練時間還短，如果從軍校畢業算起，升少將至少需要24年，因此，現在升遷的女將軍，都是政戰學校畢業的政戰官科，因為早年只有政戰學校招收女性員額；看到陸海空三軍官校正期生，且是作戰兵科，都在作戰部隊歷練而升上來女將軍，恐還要很長時間。
事實上，國軍本來有機會出一位非政戰官科的女少將，即蔡英文總統上任後選用的首位空軍女武官陳月芳上校。陳月芳是空軍官校女性飛行軍官班第2期、國防大學戰爭學院畢業，是第一位飛C-130運輸機的女飛官、第一位空運機女性中隊長，又是第一位擔任總統武官的女性，一直被視為是空軍的明日之星，很有機會升女少將，但陳月芳在擔任空軍松山基地指揮部專機隊隊長時，私生活遭媒體爆料，遂調任空軍司令部諮議官，因而錯失晉升少將機會，軍旅生涯形同結束。
目前三軍部隊有女艦長、女戰車長等，也有女性狙擊手與女性特戰官兵，但女軍官升到上校的人數非常少，兵科出身更是少之又少，因此，在陳月芳之後，還看不到有兵科升女將軍人選，但政戰官科未來仍有機會升女少將，而現役的3位女少將，或有人能成為國軍第一位女性中將。
(中國時報)
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