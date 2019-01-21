神力女超人拍月曆 秀逆天長腿

2019年01月21日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

有「最美立委」、「神力女超人」之稱的國民黨立委許淑華，昨在臉書PO出一張自己穿著一襲銀色優雅禮服照，並問網友「出這樣的月曆會有人想要嗎？」網友爭相詢問要去哪裡買。許淑華透露，近期已與南投縣慈善機構討論，之後會公布與哪家慈善機構合作，售出所得全部捐公益。

立法院已休會，許淑華說，接下來，她要準備參選2020年立委連任，所以利用這段期間拍攝多張宣傳照，有各種不同型式的裝扮。其中一襲亮麗銀色長禮服，是她穿去參加高雄市長韓國瑜就職典禮的同一套，因為覺得將來可能沒什麼機會再穿，玩興一開，就帶去拍幾張照，留做紀念。

未料，親朋好友看到這些照片後，紛紛建議她乾脆拿來做月曆，起初她想想也覺得好玩，想說乾脆印個幾份給自己紀念，分送給親朋好友，但消息一出後，許多鄉親與網友紛紛打到服務處詢問如何取得月曆，她因此考慮乾脆出一本個人月曆。

宅神朱學恆在自己臉書上分享許淑華照片，並說，「這腿長跟我人一樣高ㄌ」。一堆粉絲在許的臉書留言「一定要入手」，另有人說「如果高雄市長韓國瑜可以搭配許淑華選總統大選，絕對天團！」韓國瑜本人也去許淑華臉書留言說「鐵定賣得比我好」，許淑華則答覆「謝謝市長鼓勵，那我就斗膽在月曆裡面加一張市長的照片喔！」

許淑華說，她自己出月曆印刷費，但是出售月曆所得，會全部捐助公益，現已與南投縣一家慈善機構在討論合作事宜，談妥之後會對外公布售價以及購買方式，原則上全權交給慈善機構處理，所得也捐給慈善機構。

(中國時報)