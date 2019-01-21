蔡英文證婚 新人已凍蒜

2019年01月21日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨新北市黨部主委余天二女兒余苑綺結婚昨晚在圓山飯店補宴客，蔡英文總統親自到場證婚。她說，很多人是來給余天夫婦說聲謝謝，政治圈很少人不欠余天的，她預祝被徵召參加三重區立委補選的余天「凍蒜」，至於兩位新人「已經凍蒜了」。

余苑綺昨天大喜之日，卻因余天妻子李亞萍日前錄節目失言，爆料好友澎恰恰無法出席還只包3600元紅包，實在包太少已將紅包退回，惹得澎恰恰在臉書發文反擊。昨天媒體也詢問蔡英文總統「今天包多少？」蔡英文訝異地回頭看了一下媒體記者，並未回應；到場賓客眾多藝人，也紛紛被追問包了多少？尷尬氣氛中張菲緩頰「亞萍純開玩笑」，余天也忍不住唸了一下老婆「大嘴巴！」

余天日前甫接受民進黨中央徵召參加三重區立委補選，他表示下周將開始跑選舉，女兒忙完婚禮後也會幫他助選，相信黨也會全力幫忙。

蔡英文總統昨天赴高雄行程滿檔，但晚間仍趕到達圓山飯店為新人證婚。她說，這是她參加過的婚禮中，認識的人最多的一場，代表她與余天夫婦共同認識的人很多。

她請現場認識的來賓站起來一起祝福新人，台下有人大喊「張菲沒站起來」，她還開玩笑的點名「張菲你以為我不認得你嗎？你站起來」，引來哄堂大笑。

蔡英文表示，在政治圈很少人不欠余天的，就算沒有選舉也有欠他的人，不過今天不是來還債的，是以祝福的心情來祝賀新人有美好的未來。

看著滿滿的賓客，蔡英文笑說，這像選舉造勢場合，她預祝余天「凍蒜」，至兩位新人，「已經凍蒜了」。還開玩笑的說，國家法律生效要總統公告，「我正式公告兩人結為合法夫妻」。

(中國時報)