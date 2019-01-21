布袋戲女藝師 縱橫掌中70年

2019年01月21日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

早年因儀式禁忌緣故，女性不得上戲台演布袋戲，但現年86歲的布袋戲藝師江賜美，當年因協助樂手父親整理後台戲偶，進而踏上布袋戲舞台，一路從做中學，一演一輩子。江賜美表示，女藝師在體力上比男藝師辛苦，但自己要懂得找方法省力，「好比一場打不完的武戲，我就利用兩尊尪仔比劃的幾秒空檔，自己也在布簾後大口喘氣，或是挺著大肚快臨盆仍要上台時，我就自己找施力點，演完全場。」

江賜美來自南投，父親江同生是後場樂師，父親到哪裡演出，她也會跟著去，最初的工作是協助後台整理尪仔，除了考驗好身手，也考驗記憶力。

舊時的布袋戲舞台，可說是男人的天下，作為一名女藝師，江賜美也曾感到孤單，也有掉淚的時刻，但她表示，布袋戲就像是她的「王爺飯」，是命中注定會發生的事情，「王爺飯很黏，一黏就跑不掉了，剛開始會覺得很辛苦，但後來從中獲得成就感和快樂，還有可貴的友誼。」

江賜美表示，每當辛苦想放棄時，總會想到曾祖父江厚生的預言，像是一生的提醒，「我的曾祖父是地方上受人敬重的算命師，他總是搭大轎出門為人辦事。他為我取名時，說我天生是男兒命，要做男孩子的工作，而且要越走動越賺錢，不要停在同一個地方，也因此，我的名字才有一個『賜』字，很男孩子氣。」

即使高齡86歲，江賜美說起口白中氣十足、手部動作靈活，臉色紅潤，歲月在她身上似乎看不見痕跡。她說：「活著別無他法，只要保持快樂，就能年輕。」

(中國時報)