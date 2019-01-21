桃市搶先機 推千元旅遊消費券

2019年01月21日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 吳堂靖 、 葉德正 、 盧金足 、 程炳璋 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

暖冬旅遊補助衝高住房率，新竹縣市紛紛喊加碼延長，鄰近的桃園市備感壓力，觀旅局和經發局合作，將創全台之先，發放價值1000元的「旅遊消費券」，門票、伴手禮都能用，等同現金但不找零，只要平日入住合法旅宿業就能免費拿，希望帶動整體觀光產業發展，預計3月上路。

暖冬旅遊補助效果佳，但隨著1月接近尾聲而即將結束，新竹市率先加碼，比照暖冬專案內容延長補助至2月底，新竹縣也跟風宣布延長到5月底、每房補助500元。面對鄰近縣市積極搶「客」，桃園業者備感壓力。

平日住合法旅宿 免費領取

桃園市觀旅局長楊勝評說，半個月來桃園整體住房率約提高1成，坦言桃園近年積極推廣觀光，住房率本就維持5成以上水準，住房補助的誘因不如其他條件相對較差的縣市強勁，所以不會特別突出，但為了避免被外縣市吸走人氣，和經發局研擬推出等同現金的「桃園旅遊消費券」。

觀光客只要平日（周日到周四）入住桃園合法旅宿業，就發放每房每張面額100元、共10張的旅遊消費券，等同現金，不但可用在桃園境內樂園、16家觀光工廠、10家產業文化館和各大風景區門票，也能用在金牌好店、金牌好禮，到桃園嘗美食、購買伴手禮，限量提供1萬組入住旅客，預計3月1日開始推動，5月會全面檢討，若效果好，不排除持續加碼。

為避免業者藉機哄抬房價，活動不限訂房平台，歡迎民眾上網或電洽業者比價。楊勝評坦言，補助房價受惠只有旅宿業，但對整體旅遊推廣助益有限，沒有辦法提升旅遊品質跟服務內涵，透過旅遊消費券的加值方案、活絡商機，房價雖然恢復，但遊客整體旅遊消費金額還是降低，相輔相成、鼓勵大家到桃園來玩，不要只是壓低房價紅海廝殺。

活絡觀光新招 新北不跟進

對此方案其他五都持保守態度。北市觀傳局長劉奕霆指出，尚未接收到相關資訊，不便評論。新北市明確表示不會跟進。

台中市、台南市討論中，不會急著跟進。高市觀光局長潘恒旭說，桃園這個idea蠻不錯的，自己予以肯定，不過高雄財政嚴峻，觀光局不會片面決定，將會同財政局等其他局處審慎研究。

(中國時報)