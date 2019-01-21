台大醫院長人選 傳遭管爺卡住

2019年01月21日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 、 魏怡嘉 、 林志成 、 周麗蘭 ／綜合報導 ／綜合報導

醫界龍頭台大醫院院長由誰出任？由於距現任院長何弘能卸任僅剩十天，但台大校長管中閔卻遲未勾選，台大醫院院長是否會被曾遭「卡」上任的管中閔「卡住」，引發外界關注。醫界人士說，管中閔自己也是被「卡」過來，希望不要將自身的痛苦經驗，複製到台大醫院院長人事案上。

台大醫學院已送出余忠仁及江伯倫兩位總院副院長名單，依例校長只會在名單上選出一人，近來卻傳出管中閔徵詢了幾位人選，頗有另覓院長意圖。台大公關執行長楊蕙萍對此表示，主秘等行政主管已看到相關新聞，由於新聞沒有明確消息來源，學校目前立場是「不評論」。

此次台大醫院院長人選，台大醫學院雖然送交名單，但據悉，台大雲林分院長黃瑞仁是心血管疾病權威，原本也在人選名單內，最後被刷掉，院內同仁為黃叫屈，質疑院長人選關愛眼神只放在總院，分院院長全無機會，以後誰還要外放分院，為台大四處打天下？

值得一提的是，前衛福部長林奏延任內一度有意延攬黃瑞仁為次長，但就在名單宣布的前一天，硬生生被換掉。此次內閣改組，原本外傳衛福部長是仁濟院院長李龍騰，當時盛傳李龍騰已內定黃瑞仁為次長人選，最後因為李龍騰與部長一位失之交臂，黃瑞仁再次無緣次長一職。此次台大醫院院長人選，不料黃瑞仁也是唯一掉出名單之外。

根據台大醫院院長遴選組織章程，台大醫院院長由校長和醫學院院長共同決定，至於圈選名單，則由台大醫學院遴選委員，也就是校方高層「討論」出名單後再往上呈交給校長圈選。

醫界人士表示，依照往例，台大醫院院長的產生都是名單上的人選，沒有一次例外，但管中閔近來徵詢了幾位名單以外的人選，讓台大醫院院長由誰出線增添變數。

醫界人士分析，台大醫院人事案紛擾已在媒體上披露，管中閔應會感到有壓力，由於管中閔才剛上任，最近又被監察院彈劾，為了不傷元氣，近日有可能自兩人名單中勾選出一人。若管一直遲遲未有動靜，是否意味著仍屬意自己的人選，醫界都在看。

(中國時報)