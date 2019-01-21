射5鳥白搭 蔡佩穎1桿之差銀恨

2019年01月21日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

總獎金高達80萬美元的「2019台灣女子高球公開賽」，昨天於信誼高爾夫球場最終回合賽事，韓國好手全美貞（Mi Jeong Jeon）打出平標準桿的72桿，4回合共276桿，頂住龐大壓力，強勢封后；台灣好手蔡佩穎最終以1桿之差惜敗，以4輪總桿數277獲亞軍。

「2019台灣女子高球公開賽」4天賽事累積超過1萬2000名球迷進場觀賽，不僅呈現近幾年高球在台灣擁有高人氣盛況，也讓這場高爾夫盛會畫下完美句點。

賽前以首位出發的全美貞昨天在第8、9洞連續遭遇柏忌亂流，然而37歲的她靠著征戰多年經驗迅速調適，隨即在後9洞抓下3隻小鳥，更於最後一洞推出一隻3公尺長的博蒂，不僅讓同組地主好手蔡佩穎扼腕居亞，也讓全場地主球迷望球興嘆。

全美貞說，做夢都沒想到2019年首站賽事就奪得冠軍，拿到16萬美元獎金，中止近兩年冠軍荒，對她來說意義重大。她表示：「今年開季設定目標拿下3勝，儘管很有挑戰，但是好的開始是成功的一半，讓我很有動力展開新賽季！明年一定會重返福地台灣，繼續挑戰衛冕！」

面對緊追在後的台灣好手蔡佩穎最後一洞率先推進小鳥，全美貞表示「當下告訴自己必須集中注意力，並且在心裡為自己加油打氣」，她對同樣長期爭戰JLPGA的蔡佩穎也表示肯定，「蔡佩穎推桿表現相當出色，而且她年輕有本錢，未來前途發展無可限量！」

屏東甜心蔡佩穎全場抓下5個博蒂，總桿277桿，最終以亞軍作收。賽後蔡佩穎表示很高興自己可以在南部出賽，「觀眾都熱情為我加油，是相當難忘的體驗！」高雄地主陳宇茹抓下五鳥，打出今日最佳68桿，4回合共278桿，以第4作收。

賽後頒獎典禮，立法院長蘇嘉全、高雄市長韓國瑜、中華高協理事長王政松長等多位貴賓出席，以行動支持台灣高球，同時也表達對主辦單位及所有參賽選手的謝意與敬意，可說是對台灣舉辦國際體育賽會的肯定。

(中國時報)