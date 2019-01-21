洋男逼擦屁股 長榮空服員崩潰

2019年01月21日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

長榮航空空服員控訴，一名體重約200公斤的白人男性，不只要求空服員幫忙脫褲子如廁，甚至要為他擦屁股。桃園市空服員職業工會表示，該名乘客過去就曾有不良紀錄，公司卻無視同仁抗議，在沒有任何預防措施下讓他單獨搭機，今（21）日下午將與事件當事人及幹部召開記者會。長榮航空則表示，已關懷當事空服員，將進一步調查該旅客是否有性騷擾行為。

一名體型龐大的白人男子，19日搭乘美國洛杉磯回台的班機，因體重過重無法走路，需以輪椅代步，也無法自己如廁，因此要求空服員協助他如廁，不只要求空服員幫他脫褲子、擦屁股，更對著空服員大聲咆哮。當事空服員身心受創，事後在廁所內又吐又哭，深感羞辱。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，該名旅客過去就曾在搭機時鬧事，同仁也曾與公司反映他不適合單獨搭機，畢竟有些特殊需求不是空服員所能處理，然而公司卻放任不管，才發生這起事件，今日下午將與事件當事人等召開記者會，除會提出整體改善措施，也會一併整理出其他類似案例，希望公司能針對此類旅客採取適當預防措施。

對此，長榮航空昨發布回應表示，載運身心不便旅客的相關規範，有明確載明於空服員手冊中，本公司空服員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護。且員工是公司的資產，保護員工是公司職責。

長榮表示，空服員對於旅客提出無理、過分要求，可運用機內異常旅客處理程序，以口頭溝通勸戒、書面警告、報請航警等流程，予以拒絕，以維護機上安全、秩序與空服員應有尊嚴。

另外，長榮目前已關懷該空服員，並提供相關身心諮詢協助。同時公司也將調查該名旅客是否涉及性騷擾行為，若該名旅客行為造成空服員傷害，公司將會採取必要措施，避免類似情況再度發生。

(中國時報)