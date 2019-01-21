空姐也是人 最討厭四大奧客
飛機空服員在機上需服務各式各樣的旅客，也因此會遇到部分旅客有惱人的特殊需求。瑞秋空姐教室列舉四大討人厭的奧客類型，包括頤指氣使、不配合、沒公德心、要求超出合理範圍等。有空姐無奈表示，空姐也是人、不是僕人，不應對其需索無度要求服務。
瑞秋空姐教室負責人陳瑞秋表示，四大類型的旅客較不受歡迎，第一是口氣不佳、對空服員頤指氣使的旅客。這類旅客態度多是命令口氣，常要求空服員提供服務，例如要求空服員顧小孩、放行李等，但空姐並非保姆，放行李也不是其義務工作，若真有需要，也應口氣溫和地提出請求。
第二種是自我意識過剩，不願配合空服員指示的旅客。陳瑞秋舉例，送餐時空服員會要求旅客將椅背豎直，以便後方旅客用餐，但這類旅客不只不願配合，還會反過來辱罵是「機艙太小」，強辯「椅背豎直無法用餐」等，造成空服員與其他旅客困擾。
第三種是缺乏公德心的旅客。陳瑞秋說，少數旅客使用廁所時，會不按照規定，不只將垃圾桶塞滿，還把廁所地板弄得濕滑、髒亂，導致空服員很難清理。甚至有空姐抱怨，遇過旅客排泄物未對準馬桶，空服員只好戴手套清理；還有旅客一上機就脫掉鞋襪，非常噁心，或是在機上大聲談話、播放音樂等，都十分沒有公德心。
最後則是要求的服務超出合理範圍。陳瑞秋表示，有旅客明明是搭乘經濟艙，卻要求經濟艙不提供的備品。另外過去曾有媒體報導，懷孕4個月的孕婦，搭機時要求升等商務艙，甚至還有旅客謊稱自己患有密閉空間恐懼症，6次升等商務艙。
(中國時報)
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