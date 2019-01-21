春節出國刷卡 回饋2.5～4％
再半個月就要過年，年終獎金落袋後，就要來花錢了！該刷哪張信用卡好呢？今年春節連假長達9天，不少人早就打定主意出國過節，發卡銀行看透持卡人的心思，今年春節檔優惠全面主打海外消費，少則2.5％、多則4％，堪稱歷年誠意最足的一次。
說起「春節檔」刷卡優惠，跟著過年習慣改變也持續進化。大概20年前，最流行的就是刷幾次888元，就送趴趴熊碗盤組、神奇寶貝旅行袋組，當時背景是要你「多刷卡」，也就是不管幾塊錢都要刷，刷好刷滿就有贈品。
最近10年，大概是刷幾次的手法玩膩了，或是也送不出什麼新東西，銀行開始與通路業者合作，實體通路不外乎百貨公司、量販店，虛擬通路不外乎幾大電商平台，就是要你在過年時能大買特買，買到一定金額，可能送抵用券或刷卡金，訴求直接回饋。
國泰世華 日韓回饋3.5％
這幾年，大概小家庭多了、大舉辦年貨的人少了，取而代之的是把年夜飯拋在腦後，出國大玩特玩。君不見桃園機場每到農曆過年，那人潮猶如滔滔江水綿延不絕，正因為如此，發卡銀行逐漸把重心挪往海外消費。
今年春節檔海外消費的「陣容」堪稱歷年最整齊，銀行無一缺席。發卡龍頭國泰世華銀行瞄準最熱的日韓兩國，一口氣將回饋率拉高到3.5％，非日韓也有3％，但有前提：一是累積消費要滿萬元、二是限量登錄6萬名。
Line Pay卡 訂房享好康
中國信託情況特殊，因為今年是Line Pay卡調降回饋率的第一年，為了不讓焦點被轉移，索性就以Line Pay卡海外消費2.8％當作主打，使用Line Pay卡訂房還有15％回饋，另外配合旅行社促刷，要把持卡人留下來。
玉山、台新、花旗等發卡銀行不遑多讓，不過遊戲規則稍有不同，有些是依卡別高低決定回饋率，有些則是達到門檻後再加碼，整體來說回饋率都在2.5％以上，甚至到4％，台新還額外推出「滿千送萬」的抽獎活動。
登錄才有優惠 手腳要快
不過銀行提醒持卡人，由於春節檔海外消費加碼屬促刷活動，必須登錄才有優惠，否則可能白刷。如果已經看好過年要主刷哪張卡，不妨把規則記起來，能登的先登、不能先登的記得補登，別讓到手的回饋白白溜走。
(中國時報)
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