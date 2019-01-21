要當卡神 先搞懂最高關鍵字

2019年01月21日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

海外刷卡加碼戰開打，不過魔鬼卻常常藏在細節中。有沒有陷阱？說有，對銀行其實並不公平，畢竟遊戲規則白紙黑字寫在哪邊，也是願者上鉤；但要說沒有，好像也怪怪的，確實有很多眉眉角角，必須逐一破解。

一般來說，銀行打出海外加碼，計算方式有兩種：一種是除原本的現金或點數回饋外，額外再給回饋金；另一種則是把原有的現金回饋納入，包個很漂亮的數字，不過這種作法通常會有個關鍵字，那就是「最高」。

舉例來說，國泰世華銀行今年春節檔期標榜海外消費最高回饋3.5％，這是已經包含原有卡片的回饋，所以像是現金回饋卡在海外消費本來就有2％，等於只加碼1.5個百分點，相較於另張KOKO卡從原本的0.3％可翻倍到3.5％，超過10倍，反而更為「有感」。

玉山銀行同樣如此，以累積回饋率最高的世界卡為例，本來針對海外消費就有1％回饋，但新春檔提供單筆滿1萬元就回饋1％、累積滿50萬元再加碼回饋2％，統統加起來就是4％，但這裡的海外消費僅限「實體商店」。

另一種是排除部分卡別，像是花旗的春節檔排除寰旅世界卡、台新的春節檔排除flyGo卡、@gogo卡、國泰航空聯名卡等。符合資格者，如花旗規定單筆滿新台幣3,000元才有加碼、台新則是可多筆累加，作法各有不同。

引發比較多爭議，也就是持卡人最搞不懂怎麼算的，屬分段式回饋，像是永豐銀行、遠東商銀。以永豐為例，2萬元以上含卡片原回饋最高2％，語意上沒太大問題，但超過8萬元的「部分」最高回饋2.5％、超過15萬元的「部分」最高回饋3％，確實比較難懂。

如果刷永豐世界卡25萬元，因為原本已內含紅利點數5倍（約1％）回饋，可簡化為所有的刷卡金額都加碼回饋1％，8萬元～15萬元的這7萬元加碼0.5％、15萬元到25萬元的這10萬元加碼1％，總回饋金為2,850元，含原回饋後的總回饋率僅2.14％，呈現明顯縮水。

(中國時報)