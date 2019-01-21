機場貴賓室服務 龍騰卡成新寵

2019年01月21日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

春節連假出國人滿為患，有些人會使用信用卡的機場貴賓室服務。過去發卡銀行大多與華航及長榮航配合，不過隨著旅客大增，兩家航空貴賓室自顧不暇，陸續解約後，這幾年「龍騰卡」意外成為各銀行的新寵。

以星展銀去年推出的「飛行世界卡」為例，就只與龍騰卡簽約，一改過去擠貴賓室的作法。只要刷當次出國機票全額或團費8成，正卡持卡人每年可以以「龍騰出行」APP使用全球龍騰貴賓室，或享受龍騰套餐。

另外像是國泰世華亞洲萬里通世界卡、長榮航空極致無限卡，也都是與龍騰合作，前者是每年最多6次每次免費使用龍騰機場貴賓室，後者則除長榮貴賓室，也可用龍騰的。

銀行業者表示，龍騰是大陸的新興業者，目前提供貴賓室涵蓋全球百大機場，除了大陸主要機場及高鐵站外，桃園機場也是重要據點，不只可以使用環亞貴賓室，還可以使用昇恆昌經營的畢卓樂地餐廳，彈性很大。

經常往返兩岸的「空中飛人」黃馬丁說，性價比最高的「龍騰套餐」就是伊比利豬排（或牛小排）加上飯後的冰滴咖啡，不只上千元餐費全免，最大優勢是不用擠進貴賓室，許多趕飛機的商務客，甚至外帶上飛機吃。

黃馬丁笑說，因為許多商務客都有航空公司的商務卡，如果時間允許，就到龍騰有簽約的餐廳吃頓飯，像他每次到香港機場都會先用龍騰卡吃個漢堡，再去貴賓室喝個東西，善用銀行的龍騰卡服務，在機場也能很享受。

(中國時報)