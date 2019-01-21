春節機場接送 加價400 1／24前預約

2019年01月21日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

每年春節連假都是「體檢」信用卡優惠的重要時刻，詢問度及使用率最高的就屬機場接送，這幾年使用門檻雖然墊高不少，卻仍是最划算的附加服務，不過提醒您，春節預約除加價400元，最晚1月24日前就得預約。

2019年一開年，最讓持卡人「拳頭硬了」的新聞，莫過於各銀行大砍信用卡附加權益，其中又以機場接送、機場周邊停車、機場貴賓室這類砍最多，因為這些成本最高，不從這些項目下手砍起，好像也沒得砍。

至於要選銀行提供的，還是國際組織的機場免費接送？一般來說，國際組織的門檻較低，最低的就屬JCB，只要機票或團費單筆刷滿3萬元，就有1次接機或送機免費，6萬元就2次，不過每月只有2500趟，搶不到就沒了。

自費享優惠價的，VISA的門檻比萬事達卡來得低。VISA無限卡是只要刷機票全額或團費8成，不限金額，就有最低380元的優惠價，而且每年可以使用4次，涵蓋台北-桃園機場、台中-清泉崗機場、高雄-小港機場。

萬事達卡與VISA最大差異，是萬事達卡除了要求刷機票或團費，還有金額1萬元以上才能預約的限制。費用方面，世界卡、鈦金商務卡每年限使用4次每趟428元優惠價，超過4次則提高為738元，但就沒有限制使用次數。

有些人因為自己開車，或是公司有派公務車接送，台北富邦銀行今年首創將機場停車可改成市區接送，每卡每年享有6次30公里內免費接送，無論是假日想帶家人外出用餐，或平時需要接送長輩就醫，都可依狀況預約。

(中國時報)