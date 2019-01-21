全球股市震不停 現金為王

2019年01月21日 04:10 中國時報 本文作者渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀

歐元區和中國經濟動能下滑，以及全球貿易衝突的干擾，2019 年全球經濟成長將呈現3年來的首次放緩，美國與其他成熟經濟體仍將延續去年下半年出現的分歧走勢，因此預期全球股市於2019年大幅波動仍是常態，可適度調降股票配置，暫時提高現金部位。

通膨方面，美國和歐元區通膨壓力減弱，但日本和中國的通膨壓力增加。在薪資持續增加、閒置產能不斷收縮及油價回升之際，美國的通膨率可能仍高於聯準會2％的目標水平，預計聯準會仍將繼續升息，但升息步伐將略低於去年水平，預期2019年將升息2次，美國10年期公債殖利率將受限於3～3.25％左右。

今年美債殖利率不會大幅上升，加上美國升息步伐如預期放緩，正面看待債券表現將較2018年更加樂觀，預計債券將取得正報酬，看好新興市場美元政府債券提供7％收益率，其價格較美國投資級企業債券便宜，且信用風險低於成熟市場高收益債券，與新興市場當地貨幣債券相比之匯率風險更低。

股市方面，美國持續升息縮表令全球貨幣流動緊縮，對金融市場帶來的壓力，但預期將被後續美國和中國更為寬鬆的財政政策抵消，整體而言仍相對看好美國股票，主要是因為價格經過修正後，更具有投資吸引力，而且企業盈餘成長仍保持在9％左右的健康水準。

匯市方面，美國經濟相對優異的表現與全球貿易不確定性，加上相較於歐元和日圓的實質利率優勢，可望支撐美元在2019 年前幾個月繼續走升。以中長期而言，全球經濟成長下滑和貿易活動放緩，最終將影響美國經濟和金融市場表現，聯準會可能放慢升息步伐，隨著利差見頂，預期美元走勢將回落。

值得一提的是，由於英國退歐相關的不確定因素，使得英鎊被明顯低估，「硬脫歐」的疑慮釐清後，英鎊有機會反彈，並成為2019年表現最佳的主要貨幣。此外，若是歐元區放寬財政刺激措施，歐洲央行也能確認升息路徑，將會支撐歐元表現。

(中國時報)