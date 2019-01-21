陳吉仲願扛所有政治責任

2019年01月21日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情進入高峰期，台灣防疫工作刻不容緩，農委會主委陳吉仲接受本報專訪時強調，非洲豬瘟防疫是他上任後最重要的工作項目，「絕對要100％守住」，不讓疫情在國內發生，若疫情入侵，他會承擔所有政治責任。

非洲豬瘟防疫艱鉅，新閣揆蘇貞昌上任第一個行程便前往桃園機場視察邊境防疫措施，卻因防檢局官員一問三不知，蘇揆當場飆罵。陳吉仲澄清，實情與媒體報導有差距，院長指示手提行李抽檢須做到100％，各部會2天內就協調達成目標，讓他體驗到跨部會合作的超高效率。

蒸煮廚餘養豬 最好決策

陳吉仲指出，今年上半年將是防疫最嚴峻時期，蒙古上周已成為大陸以外亞洲首個爆發疫情的國家，因此他再次喊話，期待大陸站在全球糧食供給角度，與世界各國合作，主動公開境內疫情資訊，宣導防疫觀念，台灣很樂意提供技術協助大陸防疫。

不僅蘇揆責以重任，非洲豬瘟防疫也深受國人關切，陳吉仲坦言，「有壓力是一定的」，他在代理主委期間，常夢到廚餘養豬場是否落實高溫蒸煮，壓力之大可見一斑。

現階段非洲豬瘟未至，但國內卻為該不該禁廚餘養豬吵成一團。陳吉仲指出，養豬場只要落實廚餘高溫蒸煮，獲得環保單位檢核，就能將風險降到最低，可以繼續餵養，目前依照疫情狀況對廚餘作不同程度控管，是經跨部會及專家學者討論決定，也獲得22縣市同意，是「最好決策」。

廚餘無處去化 勢成災難

他說，禁止廚餘養豬，台灣一天2100公噸廚餘便可能衍生環保問題，即使用於堆肥，堆肥場沒有良好管制，讓野豬吃到也會造成疫情，廚餘去處若無完整配套，直接禁掉「絕對是災難」。

雲林縣日前率先禁用廚餘養豬，金門、花蓮也相繼跟進，地方與中央不同調，陳吉仲坦言，地方政府須依法行政，若是豬農依規定向環保單位登記檢核，也落實廚餘高溫蒸煮，若仍遭禁用，他擔心縣市政府作為缺乏法規依據。

雖然防疫工作涉及跨部會業務，也需要地方政府與全民共同合作，但陳吉仲仍保證，非洲豬瘟防疫是他上任首要工作，身為中央災害應變中心指揮官，若疫情不幸進來，「所有政治責任絕對是我承擔」。

(中國時報)