病毒豬肉坐桶子 防不勝防

2019年01月21日 04:10 中國時報 葉德正 、 謝明俊 ／綜合報導 ／綜合報導

46歲李姓珠寶商去年底赴澳門，遭陸方扣留67天並限制出境，自稱透過當地律師搭漁船（坐桶子）偷渡回台，李男19日晚間在臉書社團爆料同行3名偷渡客攜帶大陸豬肉製品，成為非洲豬瘟防疫漏洞，並向警方自首；警方查出李確無入境資料，訊後函送新北地檢署偵辦，並通報新北市府、海巡署、移民署。

李男指稱，他早年經營電池買賣，去年10月9日他赴澳門洽談生意，剛下飛機就被捕，事後才知被告，羈押直到12月14日才獲釋。

他說，妻子獲知他被逮，透過大陸律師花費20萬人民幣疏通，以約1000元人民幣交保獲釋，但限制出境，他再透過律師牽線花10萬元人民幣以「坐桶子」方式偷渡返台。

李男向警方供稱，他12月21日早上與3名台籍通緝犯從福建泉州搭舢舨船，當晚10時偷渡到澎湖，22日再搭飛機返台。同船3名通緝犯攜帶的乾糧有豬肉乾、火腿腸與其他肉類加工品，回台看新聞因擔憂偷渡已成非洲豬瘟防疫漏洞，決定上臉書貼文爆料，並向三峽警分局自首。

李男爆料，從大陸搭船偷渡回台，就像搭公車般容易，每周都有直達金門、澎湖、東石、安平的偷渡「航班」，他偷渡過程一度遇到海巡署巡防艇，但躲在甲板下避過盤查。

海巡署表示，海巡署從去年11月起，針對每艘進港船隻全面檢查，只要發現船上有肉品，就通知檢疫單位一同檢驗，越界船隻一律實施驅離或扣船，海巡署已派出查緝隊調查李男宣稱的偷渡管道；移民署表示，國人偷渡入境，可處新台幣1萬至5萬元罰鍰，將待法院審理後，對李男裁罰，並註記入境紀錄。

(中國時報)