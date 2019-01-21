松機棄置箱 驗出2例病毒香腸

2019年01月21日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

完全無法鬆懈！海關查緝違規大陸豬肉製品，再驗出2例帶有非洲豬瘟病毒。農委會防檢局昨表示，新增2例皆來自松山機場檢疫站農產品棄置箱，都是大陸江蘇省生產的香腸，這是自抽驗疫區違規豬肉製品以來，發現病毒的第13、14例。

防檢局指出，該2件肉品皆是防檢局基隆分局松山機場檢疫站1月13日收集，17日送達家畜衛生試驗所，檢測後並經定序確認，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客攜帶大陸豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

防檢局統計，自去年12月18日提高裁罰額度，至本月19日累計裁罰20萬元者共63件、3萬元130件、1萬元20件。

防檢局表示，年節將近，呼籲國人出國旅遊不要攜帶動植物產品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣，亦請協助告知國外返鄉親友，切勿攜帶肉品及動物產品返國，以免受罰。

(中國時報)