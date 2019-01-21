夾娃娃機藏陸肉製品 下架銷毀

新北市淡水區一處夾娃娃機台，20日傳出提供陸製肉食品，新北市非洲豬瘟災害應變中心已立即要求業者下架並將商品帶回銷毀。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

大陸非洲豬瘟疫情讓國內聞豬色變，新北市淡水區新民街一處夾娃娃機台，20日傳出業者竟提供陸製肉食品供民眾夾取，包括梅干扣肉飯、家常豆腐飯等都含有豬肉成分，新北市非洲豬瘟災害應變中心獲報，已要求業者下架並將商品帶回銷毀，如查出該商品未取得輸入許可證，將裁處3萬元至300萬元罰鍰。

防檢局基隆分局20日通報新北市府，指淡水新民街一夾娃娃機台擺設大陸製食品供民眾投幣夾取，新北市非洲豬瘟災害應變中心當場查獲機台內擺設梅干扣肉飯、家常豆腐飯、火鍋米飯、紅燒牛肉飯、羊肉湯火鍋等5樣商品，其中梅干扣肉飯、家常豆腐飯2種商品均含豬肉成分。

機台張姓台主聲稱，該批大陸製食品是去年5、6月間，透過網路蝦皮賣場向「三全商行」購買，不知道已經觸法。

災害應變中心表示，目前防疫人員已當場回收這批食品，並由防檢局基隆分局帶回銷毀，由於業者行為可能違反《動物傳染病條例》第34條輸入檢疫規定，後續將由防檢局進行產品輸入源頭調查，針對責任歸屬者，可開罰5萬到100萬元。

另外，不只豬肉，陸製肉品依法皆不能輸送來台，災害應變中心將持續追查各種陸製肉品來源，已請新北市衛生局持續針對肉品工廠、餐廳、市場、超商、量販店、選物販賣機等通路，加強查核豬肉來源與標示符合性。

衛生局呼籲，如查獲該產品未取得輸入許可證公開陳列販賣，將依《食品安全衛生管理法》第30條規定，裁處3萬元至300萬元罰鍰。

(中國時報)

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