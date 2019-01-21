夾娃娃機藏陸肉製品 下架銷毀
大陸非洲豬瘟疫情讓國內聞豬色變，新北市淡水區新民街一處夾娃娃機台，20日傳出業者竟提供陸製肉食品供民眾夾取，包括梅干扣肉飯、家常豆腐飯等都含有豬肉成分，新北市非洲豬瘟災害應變中心獲報，已要求業者下架並將商品帶回銷毀，如查出該商品未取得輸入許可證，將裁處3萬元至300萬元罰鍰。
防檢局基隆分局20日通報新北市府，指淡水新民街一夾娃娃機台擺設大陸製食品供民眾投幣夾取，新北市非洲豬瘟災害應變中心當場查獲機台內擺設梅干扣肉飯、家常豆腐飯、火鍋米飯、紅燒牛肉飯、羊肉湯火鍋等5樣商品，其中梅干扣肉飯、家常豆腐飯2種商品均含豬肉成分。
機台張姓台主聲稱，該批大陸製食品是去年5、6月間，透過網路蝦皮賣場向「三全商行」購買，不知道已經觸法。
災害應變中心表示，目前防疫人員已當場回收這批食品，並由防檢局基隆分局帶回銷毀，由於業者行為可能違反《動物傳染病條例》第34條輸入檢疫規定，後續將由防檢局進行產品輸入源頭調查，針對責任歸屬者，可開罰5萬到100萬元。
另外，不只豬肉，陸製肉品依法皆不能輸送來台，災害應變中心將持續追查各種陸製肉品來源，已請新北市衛生局持續針對肉品工廠、餐廳、市場、超商、量販店、選物販賣機等通路，加強查核豬肉來源與標示符合性。
衛生局呼籲，如查獲該產品未取得輸入許可證公開陳列販賣，將依《食品安全衛生管理法》第30條規定，裁處3萬元至300萬元罰鍰。
(中國時報)
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