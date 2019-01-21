核電延役20年 僅需600億元

2019年01月21日 04:10 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

經濟部1月31日將公布新的能源政策調整方案，目前正積極展開各種能源使用狀況盤點分析，據悉，台電認為核二、三廠均為健康機組，即使要再延役20年，核算部分設備老舊需更新及核廢料處理需提撥核後端成本，二座電廠最多只要支出5、600億元即可支應。

牽動2020待政治決定

是否採取核二、核三廠延役備案，先決條件是綠能能否如期在2025年完成20％發電結構占比。知情人士說，核電延役與否不只從電力供需考量，還牽動2020年總統大選，勢必由府院高層作出政治性決定。

三風險左右能源結構

去年九合一大選，通過火力年減1％，及廢除《電業法》2025非核家園年限，經長沈榮津承諾1月31日對外公布新的能源政策結構。據悉，蔡政府發展綠電及走向非核家園目標仍不變，因此2025年後的能源結構有無核能選項，備受各界關注。

台電已就高中低不同用電及供電情況擬定腹案，交由經濟部參考。知情官員說，在將鼓勵台商回台投資納入分析後，今年用電將成長2％，年增40億度電。同時，公投結果要求火力年減1％，經部傾向優先減煤，不得已才減氣，預期未來2年仍可安全供電，備轉容量率約10％，另一個變數是公投拘束效力僅及2年。

惟官員憂心，地方政府對生煤許可證核發、中火4號機除役、綠電發電占比能否如期達標等，是左右能源結構的三大風險。據悉，蔡政府希望2025年時推動再生能源發電配比達20％目標不變，但經部將把能源結構延長至2030年規畫，火力在2030年時盼占比8成。但各縣市不歡迎燃煤電廠，官員說，燃煤很難維持30％比重，而綠電20％占比，2025年能否如期達成，不論太陽光電或離岸風電，最近都有疑慮，此雙重限制將決定2025年5月17日核三廠運轉執照屆滿後，是否延役關鍵。

核二延役須修改法規

知情人士坦言，因應減煤及綠能轉型過程，核二、三廠兩座核電廠延役是比較保險的選項。如核二廠延役，原能會須同意修改法規，因依現制，延役需在運轉執照期滿前3年提出申請，核二廠已逾延役申請期限。

(中國時報)