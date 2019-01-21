立榮航空 奪金翔獎雙料冠軍

2019年01月21日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

交通部民航局19日舉辦72周年局慶活動，並由交通部長林佳龍親自頒發「國內定期航線組」與「國際及兩岸航線組」金翔獎殊榮，民航局表示，各家業者競爭激烈，最後由立榮航空勇奪雙料冠軍。此次是立榮首度奪得國際組冠軍，包括班機出發準點率、班表執行率、電子登機證或自助報到機使用率等都名列前茅。

民航局自1988年起每2年辦理一次民用航空運輸業營運與服務評鑑，「金翔獎」可說是航空業最重要的官方獎項，今年首度採用新評分制度，除原有的班機出發準點率、班表執行率及客訴案件處理加重計分外，還新增拒絕登機、行李異常狀況（如遺失、損毀、延遲或遭偷竊等）、電子登機證或自助報到機使用率、E化服務及網站服務等評分項目。

民航局指出，今年國內線有華信、立榮、遠東、德安4家航空公司參與角逐，國際線有中華、長榮、華信、立榮與遠東5家航空公司參與，國際組競爭狀況比國內組更激烈，業者在各分項評鑑中各擅勝場，最後由立榮航空一次勇奪兩組大獎。

立榮航空長期深耕離島與花東航線，市占率約5成，同時投入兩岸與亞洲區域航線服務，除了優異的飛安及服務表現外，也以「取之於社會、用之於社會」的理念長期致力於離島、偏鄉公益活動，獲得主管機關及旅客高度認同，是民航局金翔獎常勝軍。

這次是立榮第7次獲得金翔獎國內線冠軍，第1次獲得國際線冠軍的榮譽。立榮航空董事長林志忠表示，立榮在國內線兢兢業業，持續掌控班機出發準點率、班表執行率等，且自助報到機、網站服務與行動APP等項目也不斷創新，讓旅客享有更智慧化服務品質。

林志忠說，這次首度奪下國際組殊榮，主因是國際線委由長榮航空代理，立榮能獲獎，代表長榮的品質同時獲得肯定，因此一併感謝長榮的付出。

(中國時報)