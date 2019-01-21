雙線產品齊發 光陽挑戰市占45％

2019年01月21日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

邁入品牌第55周年的機車大廠光陽工業（KYMCO），20日在台中市舉辦中區經銷商千人尾牙宴，場面盛大。光陽執行長柯俊斌表示，光陽集團全球營業額1年超過400億元，為吸引買氣加碼不手軟，祭出5500萬元現金抽獎，購車民眾可獲抽10萬元獎金機會，展望今年燃油與電動機車雙線產品齊發下，挑戰市占由40％提高到45％新高紀錄。

KYMCO連續19年奪下銷售冠軍，2019年一開春就推出多項購車優惠，目標朝20連霸邁進。柯俊斌表示，連續19年穩居銷售龍頭，台中市占率表現亮眼，尤其汰換二行程機車申請踴躍，二行程機車在政府補助汰換前，約有140萬台，經補助鼓勵後，剩下約80萬台，即有約70萬台已換新車，看好其他縣市跟進台中，加速汰換二行程機車。

展望今年車市，柯俊斌說，今年是二行程機車汰舊換新補助第4年，效果逐步減少，買氣可能受影響，明年是5年換車期限最後1年，預期民眾會趕在補助截止前購車，帶動一波換車潮，衝高銷售量。

柯俊斌信心十足地強調，光陽有電動車，也有燃油車，符合大眾的需要，銷售目標力拚市占由40％提升到45％，為慶祝光陽成立55周年，推出總獎額高達5500萬元的現金抽獎活動，購車民眾有機會抽到10萬元現金獎，刺激銷量。

光陽年營業額逾400億元，國內外各占一半。對於近年政府對環保標準和安全性要求愈來愈高，柯俊斌表示，光陽有400多名研發工程師，每年投入15億到20億元，研發改善環保與性能，設計行銷全球的產品。

「光陽的品牌經銷點和服務中心，全台高達3500家，服務有口碑！」柯俊斌強調，受惠歲末年初換新車、二行程汰舊換新補貼商機，以及電動機車多款大眾型產品上市，希望2019年品牌市占上看45％，連20年奪冠。

(中國時報)