台鐵公務票 擬改準實名制
台鐵「公務票」設計歷史悠久，立委若因公務需搭乘火車，可透過記帳憑證向台鐵索取車票，再由立法院支付費用。但此機制卻日漸寬鬆，連立委助理等都可透過關係幫忙訂票。民進黨立委劉櫂豪因此提案，要求台鐵公務票改行準實名制。
劉櫂豪指出，台鐵第4代購票系統即將啟用，台鐵應使購票透明化，研擬提供身障等弱勢族群、緊急狀況等保留座，建議每列次保留少數愛心座位外，取消所有公務保留座，公開票務資訊以供查詢，並研議候補機制。
台鐵表示，春節期間5％愛心公務座的運用，將以愛心服務、台鐵局與各部會人員公務行程、委員與助理出差、記者採訪四大項為優先，並須保留申請資料與登錄劃出座位資料以供查核。之後將視春節期間作業狀況，再檢討。
立委蕭美琴表示，民眾請託買火車票對民代來說是很沉重壓力，對歸於制度化、公平處理樂觀其成，但台鐵還是要盡快提升運能，才能根治東部車票不足問題。
另值得注意的是，許多鐵道迷愛追、行駛近60年，台鐵專門運送行李包裹列車，在考量腳踏車與行李包裹託運業務託運量與營收逐年遞減，且民間貨運興起，將於3月1日起停駛，機車託運也同時停辦。
台鐵表示，最後一列行包專車將在2月27日完成任務。民眾若有託運貨物、農產品、寵物或行李等需求，部分莒光號後仍有加掛一節行李包裹車廂，且有特定需求時，也會視情況評估加開行包專車。
台鐵指出，行包專車停駛後，鶯歌站653、554車次不再停靠，但仍續辦行李寄存與貨運等業務；竹北站653、6653車次也不再停靠，有託運貨物至竹北站以南需求者，可至新竹站申請。動物類包裹改由莒光號附掛行李包裹車廂運送。
(中國時報)
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