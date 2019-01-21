景氣飄涼意 高端清酒反熱賣

2019年01月21日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

囿於陸美貿易戰等衝擊，國內經濟成長率恐難保二，不過，即便景氣飄涼意，國人在酒類消費上卻毫不手軟！據財政部統計，國人對清酒喜好度攀升，進一步分析進口清酒數據更可發現，單價超過千元的大吟釀等高端清酒連年成長，2018年已較2016年的進口量成長近9成。

因應農曆春節9天連假進口酒品需求，財政部除特殊案件外，其餘皆趕在2月1日下班前完成進口酒品查驗，官員透露，近期送驗量較平日成長3成至5成，且距離春節還有一段時間，但截至目前送驗數已超越去年春節前夕總數的7.9萬件，成長約6.3％左右、來到8.4萬件。

財政部官員說，進口烈酒中，威士忌在台酒、金車等國內酒廠推出酒品頻在國際評比中傳佳績下，土洋酒銷量穩定，變化不大；反觀葡萄酒與清酒進口品項卻持續攀升，葡萄酒品項從2016年28198件，成長至2017年30364件，再進一步成長至2018年33567件，銷量上，2018年較2017年成長，但較2016年略降。

至於清酒的進口品項，在2016年至2018年間持續成長，各有4％至6％增幅，銷量也表現不俗，2018年較2017年、2016年都呈現增長。

台酒主管指出，近年來國人對清酒喜好度攀高，並特別偏好「地酒（各地方知名酒廠釀造）」與高價酒，各年齡層對清酒口感要求也各異，年輕人青睞具花果香產品，與老一輩喜歡米香大不同，看好這項商機，國內許多酒商赴日四處品酒，小量進口至飯店、餐廳，也有部分流入通路。財政部統計，清酒進口品項已逾7500件。

（飲酒過量有礙健康）

(中國時報)