拼多多爆BUG 慘損千萬人民幣

2019年01月21日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

大陸知名電商平台拼多多20日凌晨傳出重大BUG，用戶可自由領取無門檻100元（人民幣，下同）優惠券，導致大批網友深夜廣為傳播，並爭相領取進行消費，直到上午才進行下架，隨後發布官方聲明指出，有「黑灰產」團體（網路不法集團）通過漏洞不當牟利，目前已報案，同時向用戶、商家溝通要求收回優惠券或停止發貨，整體損失預估近千萬元。

專家指業者風控不良

安全專家認為，此事涉及大量使用者，多數僅是使用常規設備領取，認為起因也有可能是拼多多自身的風控體系欠缺，且能力不足所導致。

拼多多平台20日凌晨經大批網友轉發通知，發現該平台出現BUG，可自由領取限期1年的100元無門檻優惠券，僅一個晚上以優惠券充值中國移動上百次，充1次100元僅需花費0.44元；也有些人則儲值Q幣。

20日上午9點多，拼多多官方緊急將優惠券領取全數下架，並於中午發出聲明，強調有黑灰產團體，通過過期優惠券漏洞，盜取數千萬元平台優惠券，第一時間已修復漏洞、對相關訂單進行追蹤，並向公安機關報案。

據36氪報導指出，拼多多也通知廠商與賣家，要求20日從非官方管道發布優惠券所進行的商品消費請勿發貨，如已發貨實體商品也建議追回快遞。

追貨追優惠券減虧損

就個人用戶追討上，網上也流出拼多多公關部門與客戶截圖，希望用戶將消費優惠券歸還，否則將在14個工作日中提起訴訟。但就此傳言拼多多回應澄清說「圖片是PS的」。

拼多多損失具體金額也是眾說紛紜，網路一度爆出最誇張金額竟超過200億元。拼多多發言人對此說明，加上最終還能追回不少，實際損失較大機會低於千萬元。

資安專家指出，一般情況來說優惠券會設立領取門檻，結合登錄IP、帳號等級等，提供領取優惠券的機率，並以此避免不法人士利用虛擬裝置來批量囤積優惠券。

(中國時報)