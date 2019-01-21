搶救墜深井2歲童 西班牙總動員
西班牙近日出現一起全國矚目救援行動。年僅2歲的小男孩羅賽洛（Julen Rosello）意外落入深達110公尺的地下礦井，至今已受困7天，救難隊只找到他的幾根頭髮。由於當地地形崎嶇、救援困難，政府、探勘專家、私人企業紛紛出手援助，希望盡快救出小男孩，全國也有民眾發起集氣活動，希望他堅強撐下去。
這起意外發生在南部大城馬拉加東北方小鎮托塔蘭。羅賽洛的父親侯賽告訴電視台記者，13日意外發生時，他與親友在自家烹煮午餐，小男孩原本在不遠處玩耍，他在爐灶添加柴火、妻子則在打電話給公司請假，結果兒子突然失足，墜入寬僅25公分的深井，他與另名親戚連忙撲向洞口，但孩子「已不見蹤影，起先我還能聽到他的哭聲，之後就沒有聲音了」。
由於井口實在太窄，深度又太深，加上附近地形崎嶇，救難隊只好出動大型機具鑽洞救援。如今救援行動已進入第7天，救難人員在井內72公尺深處找到幾根頭髮，經DNA檢測確認屬於羅塞洛，75公尺深處又發現他墜落時身上攜帶的1包糖果，但仍未發現他的身影。因前方有岩石阻礙，救難人員也無法再往更深的地底前進，更遑論送食物與飲水給小男孩。
消息傳出後，多間私人採礦公司紛紛加入救援行動，提供重型機具，準備再鑽出1個更大、與深井平行的通道，再由人工挖掘1條約4公尺長、與深井垂直的通道，連接深井底部。救難人員還從首都馬德里緊急調來「全國最強」的鑽井機具，20日已開始運作，預計15小時能完成挖掘。
警方與救援專家都表示，雖然目前尚未發現羅賽洛的生命跡象，但他們仍抱持希望，地底很可能有氣室與積水，讓男童撐到救難人員到達。
(中國時報)
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