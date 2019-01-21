陸春運啟動 29.9億人次大遷徙

2019年01月21日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

廣州東站旅客進站人潮。（新華社）

2019年大陸春運今拉開序幕，預計全國旅客發送量達29.9億人次，比去年春運增長0.6％。其中鐵路發送量預料達4.13億人次，民航達7300萬人次，水運4300萬人次。迎接春運，大陸海陸空交通已全力「備戰」，其中「復興號」新成員，17輛超長版編組時速350公里復興號也將首次投入春運。

大陸國家發改委指出，今年春運的客運總量預計比上年略有增長，鐵路4.13億人次，增長8.3％；民航7300萬人次，增長12％；水運與去年基本持平。

鐵路方面，今年春節前安排開行旅客列車每天4787對，節後每天安排列車4860對。高鐵動車組在開行列車中佔比超過70％，其中「復興號」新生力軍，17輛超長編組復興號首次在春運服務。同時，各航空公司均加開航班應對乘客人潮，中國國際航空公司計畫加派423架客機；南航計畫增加航班近5300班，東方航空則有11.5萬班次。

兩岸春節加班機今年也圓滿達成，大陸民航局副局長董志毅18日表示，兩岸民航主管部門經多番書面和電話溝通，已批覆了各航空公司全部兩岸春節加班申請1000餘班。兩岸航空公司可在22日至2月19日期間安排春節加班，除大陸個別繁忙機場設有上限外，絕大部分航點均不限加班班次量。

每年春運返鄉潮堪稱「地表人類最大規模遷徙」，對人是一大折騰。「反向春運」逐漸成為大陸人的新選擇。現在大陸有不少年輕人選擇春節不返鄉，而是把父母接到自己的工作城市過年，春節過後再回家。中國鐵路總公司副總經理李文新表示，據統計顯示，近4年鐵路的高峰反方向客流每年增長約9％左右，「我們希望、也樂見反向春運成為新趨勢。」

(中國時報)