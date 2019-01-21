陸法界指重大誤解 可不履約
大陸電商平台拼多多20日爆發「BUG優惠券」事件，大批被領取且交易的100元（人民幣，下同）優惠券，拼多多是否履行合約受到關注。據大陸法界人士觀察，此次拚多多事件很有可能構成大陸《民法》「重大誤解」條件，因此較高機率有權不履行合約，要求採用「BUG優惠券」消費的用戶撤回交易。
此外BUG事件發生後，拼多多回收所有百元優惠券，引發尚未消費用戶不滿，留言大喊「100元優惠券為什麼不能用了？」對此拼多多也公布補償方案，將提供用戶1張5元券、有效期限50年，同時強調原本正常領取的優惠券不受影響。
對於「BUG百元優惠券」消費爭議，據界面新聞引述上海大邦律師事務所合夥人律師游雲庭分析，很有可能被定義為「重大誤解」的民事案件。
據大陸《民法》指出所謂「重大誤解」是指單方或雙方當事人因自己過錯，誤解合約內容所訂立的合約，依大陸學界與過去實例，這起事件類似於「重大誤解」而這屬於可撤銷行為的其中一種。但也有法學教授補充，並非所有情形下的企業優惠券都能用「重大誤解」為由撒銷。
但以此個案來說，這意味著拼多多不僅能將BUG解釋為「重大誤解」，再觀察《拼多多服務協定》使用者守則的第5條，也明定不可使用外掛或利用平台BUG獲得不當利益，等於替這次事件打好預防針。
實際回顧大陸電商平台發生類似情形也不少，例如2018年4月小米集團旗下的米家有品商城，也曾出現價格錯標，原價599元只需0.01元引發網友瘋狂搶購。最後米家也是公告原有價格無法發貨、取消訂單，贈送下單用戶優惠券作為補償。
(中國時報)
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